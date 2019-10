Tite admite desempenho ruim da Seleção: “Abaixo do padrão”

Treinador lamenta o empate, mas aponta melhora da equipe na segunda etapa.

Tite admitiu que a Seleção Brasileira teve um desempenho abaixo da média, nesta quinta-feira, no empate, em 1 a 1, com Senegal. O treinador elogiou a escola africana de futebol e avaliou que o Brasil melhorou na segunda etapa.

“Esteve abaixo do seu padrão técnico, do seu normal competitivo. No segundo tempo, foi melhor e conseguiu trazer nossa ideia mais de bola, de troca de passes, circulação. E depois da profundidade, num plano avançado. Aí ela conseguiu. Mas esteve abaixo, sim”, disse, em coletiva.

O Brasil abriu o placar com Firmino, com um bonito gol, mas Diedhiou empatou, de pênalti, no fim do primeiro tempo. A Seleção completa três jogos sem vitória, algo que não acontecia desde 2013. Tite valorizou a qualidade do adversário.

“Da minha passagem aqui, é a segunda vez que jogamos contra a escola africana, e é a segunda vez que temos dificuldade. Foi assim contra Camarões também. São equipes que procuram contato, trazem compactação, bola aérea forte. E a gente está ainda encontrando a melhor forma de jogar contra as equipes africanas”, finalizou.