Votu International Rodeo terá duas opções de Área VIP em 2026; veja como comprar 

Um dos setores inclui serviço de open bar e open food. Evento será realizado de 7 a 10 de maio.

O Votu International Rodeo chega a 2026 com atrações inéditas e melhorias estruturais que ampliam a experiência do público. Entre os destaques desta edição está a implantação de duas opções de Área VIP, desenvolvidas para atender diferentes perfis.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara de Votuporanga, o evento será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Além de reunir alguns dos melhores competidores do mundo em disputas que somam mais de meio milhão de reais, a programação traz shows de grandes nomes da música nacional.

Projetadas para oferecer ainda mais praticidade e conforto, as Áreas VIP desta edição do Votu International Rodeo contam com estruturas diferenciadas. A primeira opção oferece acesso facilitado à festa, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria de acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco.

Já a Área VIP Gold amplia o pacote de benefícios com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.

Os ingressos já estão disponíveis no site Total Acesso, onde também é possível consultar o mapa com a localização de cada setor. As opções incluem diárias, combos de dois dias e o passaporte. O primeiro lote tem quantidade de ingressos limitada e será vendido com valor promocional enquanto houver disponibilidade (clique aqui para garantir o seu).

Pista gratuita, line-up e rodeio internacional

Do sertanejo à música eletrônica, a grade de shows do evento promete surpreender o público. Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta (8), Matheus & Kauan sobem ao palco. No sábado (9), Rionegro & Solimões e Alok se apresentam. Já no domingo (10), Leonardo encerra a festa em grande estilo. A entrada para a pista é gratuita nos quatro dias, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipados.

Além de um line-up de peso, o Votu International Rodeo 2026 terá uma das maiores premiações do país para os campeões das disputas em montarias em touros: seis carros e três motos, totalizando R$ 560 mil.

Outra novidade desta edição é o reforço na disputa por equipes, que passa a contar com sete times na arena: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.

Dos nove veículos que compõem a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. As três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.