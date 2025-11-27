Audiências públicas das Secretarias da Prefeitura começam na próxima terça-feira 

Agenda do primeiro dia conta com três apresentações; audiências seguem até 12 de dezembro.
As Secretarias da Prefeitura de Votuporanga iniciam na próxima terça-feira (2.dez) a apresentação dos balanços das ações realizadas ao longo de 2025. A agenda completa foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (27). As audiências públicas de prestação de contas são determinadas pelo Art. 56, Inciso XLI, da Lei Orgânica Municipal nº 78, de 8 de agosto de 2019.
As audiências seguem até 12 de dezembro. Todas as apresentações são abertas ao público, realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi” e transmitidas pelo canal da Câmara no YouTube.
A programação do primeiro dia inclui três apresentações: às 9h, Controladoria Geral do Município; às 10h, Secretaria de Esportes e Lazer; e às 15h, Secretaria de Planejamento Urbano.
Agenda completa
Controladoria Geral do Município
- Data: 2/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria de Esportes e Lazer
- Data: 2/12/2025
- Horário: 10h
Secretaria de Planejamento Urbano
- Data: 2/12/2025
- Horário: 15h
Procuradoria Geral do Município
- Data: 3/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social
- Data: 3/12/2025
- Horário: 10h
Secretaria da Administração
- Data: 3/12/2025
- Horário: 14h
Secretaria de Serviços Urbanos
- Data: 3/12/2025
- Horário: 15h
Secretaria de Cultura e Turismo
- Data: 4/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
- Data: 4/12/2025
- Horário: 10h
Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança
- Data: 4/12/2025
- Horário: 14h
Secretaria da Educação
- Data: 4/12/2025
- Horário: 15h
Fundo Social de Solidariedade “Prof.ª Maria Muro Pozzobon”
- Data: 9/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria da Fazenda
- Data: 9/12/2025
- Horário: 10h
Secretaria de Governo
- Data: 9/12/2025
- Horário: 14h
Secretaria de Obras Públicas
- Data: 9/12/2025
- Horário: 15h
Votuprev – Instituto de Previdência do Município de Votuporanga
- Data: 11/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria da Saúde
- Data: 11/12/2025
- Horário: 10h
Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil
- Data: 11/12/2025
- Horário: 14h
Secretaria de Direitos Humanos
- Data: 11/12/2025
- Horário: 15h
SAEV Ambiental – Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente
- Data: 12/12/2025
- Horário: 9h
Secretaria de Bem-Estar Animal
- Data: 12/12/2025
- Horário: 10h