Audiências públicas das Secretarias da Prefeitura começam na próxima terça-feira 

Agenda do primeiro dia conta com três apresentações; audiências seguem até 12 de dezembro.

As Secretarias da Prefeitura de Votuporanga iniciam na próxima terça-feira (2.dez) a apresentação dos balanços das ações realizadas ao longo de 2025. A agenda completa foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (27). As audiências públicas de prestação de contas são determinadas pelo Art. 56, Inciso XLI, da Lei Orgânica Municipal nº 78, de 8 de agosto de 2019.

As audiências seguem até 12 de dezembro. Todas as apresentações são abertas ao público, realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi” e transmitidas pelo canal da Câmara no YouTube.

A programação do primeiro dia inclui três apresentações: às 9h, Controladoria Geral do Município; às 10h, Secretaria de Esportes e Lazer; e às 15h, Secretaria de Planejamento Urbano.

Agenda completa

Controladoria Geral do Município

Data: 2/12/2025

Horário: 9h

Secretaria de Esportes e Lazer

Data: 2/12/2025

Horário: 10h

Secretaria de Planejamento Urbano

Data: 2/12/2025

Horário: 15h

Procuradoria Geral do Município

Data: 3/12/2025

Horário: 9h

Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social

Data: 3/12/2025

Horário: 10h

Secretaria da Administração

Data: 3/12/2025

Horário: 14h

Secretaria de Serviços Urbanos

Data: 3/12/2025

Horário: 15h

Secretaria de Cultura e Turismo

Data: 4/12/2025

Horário: 9h

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Data: 4/12/2025

Horário: 10h

Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

Data: 4/12/2025

Horário: 14h

Secretaria da Educação

Data: 4/12/2025

Horário: 15h

Fundo Social de Solidariedade “Prof.ª Maria Muro Pozzobon”

Data: 9/12/2025

Horário: 9h

Secretaria da Fazenda

Data: 9/12/2025

Horário: 10h

Secretaria de Governo

Data: 9/12/2025

Horário: 14h

Secretaria de Obras Públicas

Data: 9/12/2025

Horário: 15h

Votuprev – Instituto de Previdência do Município de Votuporanga

Data: 11/12/2025

Horário: 9h

Secretaria da Saúde

Data: 11/12/2025

Horário: 10h

Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil

Data: 11/12/2025

Horário: 14h

Secretaria de Direitos Humanos

Data: 11/12/2025

Horário: 15h

SAEV Ambiental – Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente

Data: 12/12/2025

Horário: 9h

Secretaria de Bem-Estar Animal