Campanha publicitária da Unifev é finalista no FestVídeo 2025

Centro Universitário de Votuporanga é a única Instituição de Ensino Superior a concorrer em duas categorias, em um dos mais respeitados prêmios publicitários do país.

A Unifev alcançou uma grande conquista no cenário publicitário nacional, com sua campanha do Vestibular 2025 sendo indicada em duas categorias no FestVídeo 2025, um dos prêmios publicitários mais respeitados do Brasil. A divulgação da lista de finalistas ocorreu nesta terça-feira (18.mar) no site do evento. O Centro Universitário de Votuporanga é a única Instituição de Ensino Superior a concorrer em duas categorias: Animação (comercial) e Institucional de Serviço (comercial).

Idealizada pela própria Unifev, a campanha traz o tema “Você, protagonista da sua própria história”, colocando o aluno no centro da narrativa e ressaltando seu papel ativo na construção de sua trajetória acadêmica. A campanha convidava os futuros universitários a vivenciarem uma experiência única e personalizada, onde o conhecimento transforma vidas e gera resultados extraordinários. Assista aqui.

“Queríamos que cada aluno se visse como protagonista do seu caminho, com a Unifev oferecendo uma jornada acadêmica transformadora e cheia de possibilidades”, afirmou Graziele de Marchi, supervisora do setor de Comunicação e Marketing da Unifev, egressa de Publicidade e Propaganda da Instituição.

A execução da campanha foi realizada em parceria com a produtora CINE (São José do Rio Preto) e a Gorila Studio (São Paulo), responsáveis pela produção audiovisual de alta qualidade que une animação e realidade. As gravações aconteceram dentro dos dois câmpus da Instituição e foram realizadas em apenas um dia de captação, o que exigiu uma organização impecável. A campanha envolveu toda a equipe do setor de Comunicação e Marketing, o que contribuiu ativamente para que a produção fosse um sucesso.

Outro destaque importante foi o trabalho da publicitária Aline Bençal, também egressa da Unifev, responsável pelos esboços da personagem animada. Ela dedicou-se intensamente a diversas pesquisas e estudos, o que garantiu um projeto com riqueza de detalhes e profundidade visual. “Esse cuidado e dedicação inicial deram aos animadores uma base sólida e transformaram o trabalho em um grande desafio criativo, resultando em uma animação ainda mais especial e impactante”, destacou Graziele.

“Gostaríamos de agradecer imensamente à diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), ao conselho fiscal e aos curadores da Unifev pela confiança e pelo apoio contínuo ao nosso trabalho. A cada projeto, sentimos o respaldo e a confiança necessários, o que nos motiva a buscar sempre mais inovação e qualidade em nossas produções. Este reconhecimento no FestVídeo 2025 é também fruto dessa parceria e apoio, e é uma honra fazer parte de uma Instituição que acredita no potencial do marketing e da comunicação para transformar a imagem e o impacto da Unifev”, declarou Graziele.

Com um alto grau de complexidade, a campanha mistura elementos visuais inovadores, evidenciando o comprometimento da Unifev com a criatividade e a excelência na sua comunicação. A presença da campanha entre os finalistas do FestVídeo 2025 reforça a competência da Instituição no mercado publicitário e educacional, destacando seu papel de liderança no cenário nacional.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a classificação da campanha nas categorias Animação e Institucional de Serviço é motivo de grande orgulho para a Instituição e para a comunidade acadêmica. “O FestVídeo 2025 é uma das mais importantes premiações do setor, celebrando as melhores produções audiovisuais do país e estamos muito felizes por fazermos parte dessa história”, finalizou.

A grande final será realizada no dia 8 de abril, às 19h30, no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. Confira a lista com todos os classificados e as categorias no link https://festvideo.com.br/.