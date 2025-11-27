Votuporanga sedia o 1º Corre Delas neste domingo 

Ação dedicada ao bem-estar e fortalecimento feminino conta com a parceria das secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo e Trânsito, Transporte e Segurança.

A Prefeitura de Votuporanga é apoiadora do 1º Corre Delas, evento que será realizado neste domingo (30.nov), no Parque da Cultura. A iniciativa é promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), por meio da Rede de Negócio Delas, e pelo SanSaúde, reunindo mulheres de todas as idades em uma manhã voltada ao movimento, à saúde e à integração.

A ação conta com o apoio das secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo e Trânsito, Transporte e Segurança, reforçando a parceria em ações que incentivam qualidade de vida e ocupação saudável dos espaços públicos.

A largada será às 7h, no Parque da Cultura, com percurso de 5 km. O encontro promete um clima festivo, marcado por superação, bem-estar e celebração da força feminina. A animação fica por conta da DJ Ju Balbi, que levará música para embalar as participantes.

Para a presidente da ACV, Natália De Haro, a iniciativa nasceu da vontade de proporcionar experiências diferenciadas às mulheres: “Buscamos sempre criar oportunidades de convivência e aprendizado para nossas associadas. Unir isso ao cuidado com a saúde fortalece ainda mais as mulheres, empresárias, esportistas ou apoiadoras. Acreditamos que esta seja a primeira corrida da cidade voltada exclusivamente ao público feminino, e nosso objetivo é promover união, bem-estar e empoderamento.”

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, reforçou a importância da ação: “Eventos como o Corre Delas incentivam a prática de atividade física e contribuem diretamente para a saúde física e mental. É uma iniciativa positiva que valoriza as mulheres e estimula hábitos saudáveis.”