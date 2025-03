Unifev realiza treinamento para garantir a segurança em instalações elétricas

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade foi tema de palestra realizada na sexta-feira (21) no câmpus Centro.

Colaboradores da Unifev participaram na sexta-feira (21.mar), no câmpus Centro, de um treinamento especializado sobre a NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. A iniciativa faz parte do compromisso da Instituição com a segurança e o bem-estar de seus funcionários, além de garantir a conformidade com as normas regulamentadoras do setor.