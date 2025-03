Homem fica ferido após ser agredido por vizinho com cabo de cavadeira em Rio Preto

O crime ocorreu no bairro Vila União. Outros dois casos de agressão foram registrados em São José do Rio Preto/SP, entre sábado (22) e domingo (23).

Um homem de 37 anos ficou ferido após ser agredido pelo vizinho com o cabo de uma cavadeira em São José do Rio Preto/SP na tarde do último sábado (22.mar).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 31 anos, invadiu a casa no bairro Vila União, deu vários golpes na cabeça da vítima e depois fugiu. A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde precisou passar por uma sutura e tomou vacina antitetânica.

A namorada da vítima relatou à polícia que estava no imóvel, presenciou os fatos e afirmou também ter sido ameaçada. O suspeito foi localizado na casa dele e confessou que cometeu as agressões. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia, prestou depoimento e foi liberado.

Agredido a pauladas

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após ser agredido a pauladas no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto, na manhã de sábado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para a UPA Norte e estava com a cabeça e o tórax inchados, além de ter fraturado a costela. Devido à gravidade, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

O suspeito não foi localizado até a publicação desta reportagem. Em depoimento, a avó paterna da vítima informou que teve contato com o agressor, disse também que o neto é usuário de drogas e às vezes fica na rua, em situação de vulnerabilidade.

Mãe e filha agredidas em bar

Uma jovem de 23 anos e a mãe dela foram agredidas em um bar no bairro Vila Maceno, na madrugada de domingo (23), em Rio Preto.