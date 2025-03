Moradora flagra tamanduá-bandeira ‘passeando’ pelas ruas de Jales

Juliane de Melo Guzzo contou que, em um primeiro momento, ficou assustada com a presença do animal, mas, mesmo assim, resolveu fazer o registro do ‘passeio’.

Uma moradora de Jales/SP flagrou, na tarde da última quinta-feira (20.mar), um tamanduá-bandeira “passeando” pela Rua Boa Vista, no bairro José Antonio Caparroz Bogaz.