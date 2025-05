Unifev realiza doação de 100 pés de alface hidropônica para instituições sociais

Iniciativa é resultado da parceria entre os Núcleos de Valorização ao Meio Ambiente e de Responsabilidade Social da Unifev.

Na manhã desta segunda-feira (19), os Núcleos de Valorização ao Meio Ambiente (NVMA) e de Responsabilidade Social (NRS) da Unifev realizaram a entrega de 100 pés de alface hidropônica ao Recanto Tia Marlene e ao Centro Social. A ação faz parte de um projeto interdisciplinar de cultivo hidropônico, que já está em sua terceira etapa de doações.

O projeto busca incentivar práticas sustentáveis, com foco na produção de alimentos em pequenos espaços, utilizando menos recursos hídricos e sem o uso de defensivos químicos.

De acordo com o coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, a proposta vai além do cultivo. “Nosso objetivo é promover a educação ambiental de forma prática, envolvendo os alunos em um processo que gera impacto positivo tanto para a natureza quanto para a comunidade. É uma forma de mostrar que é possível produzir alimentos de qualidade com baixo impacto ambiental e ainda ajudar quem precisa”, destacou.

Para a coordenadora do NRS, Profa. Ma. Vanessa Zeitune, a iniciativa reflete o compromisso da Unifev com a responsabilidade social. “Essa ação reforça o papel transformador da educação quando aliada à solidariedade. Ao envolver nossos alunos em projetos como este, mostramos na prática a importância de olhar para o outro e de contribuir com a sociedade de forma consciente e responsável. É gratificante ver o empenho dos estudantes e o impacto positivo que essas doações têm na vida das instituições beneficiadas”, afirmou.