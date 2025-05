Casal é preso com 33 kg de maconha na Rodovia Euclides da Cunha 

A Polícia Rodoviária abordou um veículo VW/Gol, com placas de Três Lagoas/MS, no km 582, em Jales/SP.

Um casal foi preso em flagrante com 33,7 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira (20.mai), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no km 582, em Jales/SP. A prisão ocorreu durante um patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo apurado, os policiais rodoviários abordaram um veículo VW/Gol, com placas de Três Lagoas/MS, ocupado por um casal, para uma fiscalização de trânsito como parte da Operação Impacto. E seguida, durante vistoria veicular, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha escondidos no porta-malas e atrás do banco da passageira, totalizando 33,7 quilos da droga.

O casal que não possuía antecedentes criminais foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.