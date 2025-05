Câmara concede título de Cidadão Votuporanguense a José Roberto Medalha 

O professor e esportista receberá a honraria em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município na área esportiva.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou na noite desta segunda-feira (19.mai), o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2025, que concede o título de Cidadão Votuporanguense ao professor e esportista José Roberto Medalha, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município na área esportiva.

De autoria do vereador Marcão Braz (PP), a homenagem foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Em discurso no plenário “Dr. Octávio Viscardi”, Marcão destacou o papel fundamental de Medalha no incentivo ao esporte local e regional: “Ao longo de sua vida e carreira esportiva, José Medalha já organizou mais de 200 corridas de rua em Votuporanga e região. Seu legado é visível nas pistas de corrida, nas quadras, nas escolas e, sobretudo, nos corações de todos que foram tocados por sua dedicação”, afirmou.

A entrega do título será feita durante Sessão Solene em data a ser definida pela Casa de Leis.

Trajetória de superação e dedicação ao esporte

José Roberto Medalha nasceu em Guariroba – distrito de Taquaritinga/SP, e chegou ainda criança a Votuporanga. Criado em uma família simples, enfrentou desde cedo as dificuldades da vida. Após a perda precoce do pai, ajudou a mãe no sustento da casa e trabalhou em diversas empresas da cidade, como Alvorada Móveis e Votuporanga Clube.

Ingressou no serviço público em 1988, atuando no setor de esportes do município, e passou a desenvolver projetos voltados para crianças e jovens carentes, como as “Corridas de Bairro” e escolinhas de atletismo. Formado em Educação Física em 1991, construiu uma carreira marcada pela paixão e compromisso com o esporte.

Além de educador, José Medalha foi árbitro oficial da Federação Paulista de Futsal, participando de mais de duas mil partidas, e organizador de cerca de 80 circuitos de corrida voltados ao público infantil da região. Além disso, representou Votuporanga em mais de 350 corridas de rua, incluindo 18 edições da Corrida de São Silvestre, e participou de todos os Jogos Regionais do Noroeste Paulista desde 1984.

Com sua atuação como técnico de atletismo e presidente de entidades esportivas como a LIVOFUSA, ASCORVO e atualmente da AVOA – Associação Votuporanguense de Atletismo, Medalha se tornou uma referência no incentivo ao esporte e na formação de novos talentos.

Reconhecimento

A homenagem concedida pela Câmara reflete não apenas uma trajetória profissional admirável, mas também a força de um cidadão que fez da prática esportiva uma ferramenta de transformação social. “Esta homenagem é apenas um reflexo da imensa gratidão e admiração que todos nós sentimos por você”, disse o vereador Marcão.

Por tudo isso e muito mais, José Roberto Medalha é uma inspiração, um verdadeiro exemplo de amor pelo esporte, deixando uma semente plantada e um grande legado por onde passou e abrindo caminhos com marcas eternas.

