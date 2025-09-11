AMEs de Santa Fé do Sul e Votuporanga participam de Jornada sobre Exames Diagnósticos

O evento realizado em São José do Rio Preto, voltado para profissionais da área da saúde, reuniu especialistas e instituições de referência com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e a atualização de práticas voltadas para a assistência em exames diagnósticos.

Investir em atualização profissional e qualificação contínua é essencial para garantir um atendimento seguro e de qualidade. Com esse compromisso, enfermeiras dos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de Santa Fé do Sul e Votuporanga, unidades da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo participaram da I Jornada de Enfermagem de Qualidade em Exames Diagnósticos, realizada no Anfiteatro Fleury da FAMERP, em São José do Rio Preto/SP.

O evento, voltado para profissionais da área da saúde, reuniu especialistas e instituições de referência com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e a atualização de práticas voltadas para a assistência em exames diagnósticos — uma área estratégica e cada vez mais valorizada na atuação da enfermagem.

Durante a Jornada, foram discutidos como:

Presença de biofilme em aparelhos endoscópicos, destacando os riscos associados à desinfecção inadequada e a necessidade de manutenção preventiva eficaz;

Exame de eletrocardiograma (ECG), com foco na atuação da enfermagem tanto na realização quanto na interpretação inicial dos dados;

Ecocardiograma transesofágico, com ênfase nos cuidados específicos de preparo e assistência ao paciente;

Segurança do paciente em exames diagnósticos, abordando protocolos, boas práticas e estratégias para reduzir riscos e garantir a qualidade da assistência.

A participação no evento reforça o compromisso das equipes dos AMEs com a capacitação técnica e científica contínua, reconhecendo que a formação permanente é um dos pilares para o fortalecimento da atuação profissional e para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

Representaram os AMEs na Jornada as enfermeiras:

Mariana Correia, Lauany Pissolato e Julia Borges, do AME Santa Fé do Sul;

Eliane Cabral e Juliana Spalaor, do AME Votuporanga.

“Participar de eventos como este amplia nossa visão sobre a importância da enfermagem em áreas especializadas como os exames diagnósticos. É uma oportunidade de aprender, trocar experiências e trazer melhorias reais para nosso dia a dia assistencial”, destacou a gestora administrativa do AME Votuporanga, Marilza Cardi.

A Santa Casa e os Ambulatórios reafirmam seu compromisso com a educação continuada como ferramenta essencial para o desenvolvimento profissional e a promoção de um cuidado mais seguro, humanizado e eficiente.