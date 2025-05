Unifev promove o V Congresso Acadêmico do curso de Medicina

O Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga organizou três dias de programação que reuniram especialistas para palestras e debates sobre casos clínicos.

Entre terça e quinta-feira (8/5), a Unifev promoveu o V Congresso Acadêmico de Medicina Unifev (Camu). O evento, destinado a estudantes e profissionais da área da saúde, aconteceu no auditório da Cidade Universitária da Instituição.

A solenidade de abertura teve início com a apresentação da banda Sintonia Especial, da Apae de Votuporanga e registrou a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho; do coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini; e da coordenadora adjunta, Profa. Ma. Cristina Rocha Matarucco.

O Camu, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Medicina de Votuporanga (Camev), buscou expandir o conhecimento dos participantes em temas importantes da medicina e fomentar a interação entre estudantes universitários de diferentes Instituições de Ensino Superior da região.

A presidente do Camev, Amanda Prete Barros, ressaltou que “o objetivo foi promover a produção científica por meio da apresentação de trabalhos e aprimorar a formação discente com palestras de grande relevância para a formação médica”.

Durante os três dias do Congresso, os participantes vivenciaram uma programação diversificada, com palestras, mesas redondas e minicursos conduzidos por especialistas que exploraram os mais recentes avanços e desafios da Medicina. “Contamos com diversos profissionais de vasta experiência tanto na atuação clínica quanto na cirúrgica. É uma honra termos entre eles egressos do nosso curso de Medicina, que já concluíram suas especializações e hoje constroem carreiras de sucesso em diversas áreas de atuação”, completou Telini.

O Congresso Acadêmico, agora em sua quinta edição, está consolidado como um importante espaço para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. “As experiências e vivências compartilhadas pelos palestrantes enriquecerão significativamente a formação desses futuros profissionais”, declarou Gastaldon.

E a relevância do Camu é reforçada pela estudante Lohana Barbino Queiroz, que afirmou que “o Camu trouxe temas relevantes nas palestras, que usaremos durante a nossa futura profissão”. A também universitária Bárbara Vieira encerrou dizendo que “o conhecimento apresentado abre nossa visão sobre como será o futuro trabalhando na área médica”.