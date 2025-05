Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na Rodovia Euclides da Cunha 

Veículo que Nadir Alves dos Santos dirigia, atravessou a pista e bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário, no trecho de Cosmorama/SP. Acidente pode ter sido causado após outro caminhão ter ‘empurrado’ o carro da vítima. Caso é investigado.

Uma mulher de 70 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Cosmorama/SP, na tarde desta quinta-feira (8.mai).

O acidente ocorreu próximo ao quilometro 496 da rodovia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Tanabi/SP, que atendeu a ocorrência, Nadir Alves dos Santos morreu no local, depois que o carro que dirigia atravessou a pista dupla e colidiu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o caminhão tombou no canteiro central da rodovia. A Polícia Rodoviária precisou interditar uma faixa para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos acidentados.

O motorista do caminhão foi levado para o pronto-socorro de Votuporanga/SP com ferimentos leves.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, uma vez que uma testemunha afirmou na Delegacia de Polícia de Cosmorama ter visto o veículo conduzido pela vítima ser ‘empurrado’ por um caminhão ao tentar uma ultrapassagem.

Ao Portal Dia a Dia Américo de Campos, a testemunha identificada pelas iniciais T.F., relatou: “Ela tentou ultrapassar o caminhão, mas não conseguiu. Ficou emparelhada ao lado. No início da subida, o caminhoneiro jogou para ultrapassar, tocando no carro dela. Foi aí que ela foi para o canteiro central e colidiu com uma carreta que vinha no sentido contrário. Foi uma cena chocante. Estou em choque até agora. Consegui anotar parte da placa do caminhão.”

O corpo da professora Nadir Alves dos Santos, moradora de Américo de Campos/SP, foi sepultado nesta sexta-feira (9), no Cemitério Municipal de Américo de Campos.