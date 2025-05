Prefeitura oferece curso gratuito sobre Preparo de Marmitas Saudáveis 

Curso oportuniza uma ótima chance para quem deseja empreender nesse ramo ou até mesmo adquirir conhecimento sobre alimentação equilibrada.

Já pensou em aprender a preparar receitas saudáveis, saborosas e práticas para o seu dia a dia e ainda poder transformar esse conhecimento em uma oportunidade de negócio? Cuidar da alimentação é cuidar da saúde, e esse curso é o primeiro passo para quem quer mais bem-estar na rotina ou empreender com propósito.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convida você para participar do curso gratuito sobre Preparo de Marmitas Saudáveis.

Interessados devem ter idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental I completo. As inscrições serão entre os dias 12 e 14 de maio, das 9h às 15h, no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 4497.

O que você irá aprender?

Você irá aprender a produzir marmitas saudáveis, aplicando boas práticas, desenvolvendo cardápios usando técnicas de conservação de alimentos, elaborar fichas técnicas de forma prática e segura.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 2 de junho com término no dia 16, de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30.

Mais informações no CTMO (17)6406-1488 ramal 29 e Senac (17) 3426-6700.