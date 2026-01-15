Unifev abre processo seletivo para contratação de técnico em refrigeração

Candidatos devem se inscrever até o dia 12 de fevereiro; inscrições já estão abertas pelo site da Instituição.

A Unifev abriu processo seletivo de cadastro reserva para contratação eventual de técnico em refrigeração (1 vaga). A conclusão do Ensino Fundamental é uma das exigências do edital, que destaca ainda experiência prática na área comprovada de no mínimo seis meses, por meio de registro em carteira de trabalho, notas fiscais ou a apresentação de três contratos de prestação de serviços distintos.

O edital completo pode ser acessado no site da instituição pelo link: unifev.edu.br/trabalheconosco. Até o dia 12 de fevereiro, os interessados devem preencher a ficha de inscrição eletrônica disponível, anexar o currículo e finalizar o cadastro.