Sebrae-SP apresenta soluções a associações comerciais da RA-20 durante reunião em General Salgado

Encontro reuniu associações comerciais de sete municípios do Noroeste Paulista e apresentou diretrizes de atuação do Sebrae-SP para 2026.

Representantes de associações comerciais de municípios do Noroeste Paulista se reuniram nesta quarta-feira (14.jan), na Câmara Municipal de General Salgado, para a reunião da Região Administrativa 20 (RA-20) da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). No encontro, o Sebrae-SP apresentou soluções voltadas ao fortalecimento do ecossistema empresarial e às estratégias de desenvolvimento econômico e social da região.

A apresentação foi conduzida pela gerente regional do Sebrae-SP Iroá Arantes, que aproveitou para realizar a sua apresentação oficial e detalhou o portfólio de soluções oferecidas pela instituição, com foco em capacitação empresarial, estímulo ao empreendedorismo local e apoio às micro e pequenas empresas. Também foi apresentada a política comercial do Sebrae-SP prevista para 2026, com diretrizes para atuação conjunta com as associações comerciais.

Participaram do encontro representantes das associações comerciais de Macaubal, Nhandeara, General Salgado, Auriflama, Valentim Gentil, Fernandópolis e Urânia. A reunião foi conduzida por Bruno Brambila, da Associação Comercial de Auriflama e vice-presidente da Região Administrativa 20 da Facesp.

A RA-20 é formada pelas associações comerciais de Auriflama, Cardoso, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Jales, Macaubal, Nhandeara, Palmeira d’Oeste, Riolândia, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga. O grupo atua de forma integrada para discutir demandas comuns, alinhar estratégias regionais e fortalecer o comércio e os serviços nos municípios participantes.