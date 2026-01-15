Polícia Ambiental apreende 5 kg de cocaína em Cosmorama 

O traficante, já conhecido nos meios policiais, entrou em luta corporal com a equipe e conseguiu fugir no bairro Scriboni.

O Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) da Polícia Militar Ambiental apreendeu aproximadamente 5,046 kg de cocaína na noite desta quarta-feira (14.jan), no bairro Scriboni, em Cosmorama/SP.

De acordo com o apurado, o GEPPAR realizava patrulhamento, com foco na repressão a ilícitos penais e ambientais, quando ao sair de uma área conhecida pela prática de caça de animais silvestres e acessar uma estrada vicinal, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda/Biz, de cor branca, conduzida por um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e comportamento suspeito.

Diante da atitude, foi dada ordem de parada, momento em que o condutor tentou empreender fuga, realizando manobra brusca e seguindo pela vicinal em alta velocidade. A equipe iniciou o acompanhamento, utilizando sinais sonoros e luminosos, sempre respeitando as normas de segurança no trânsito.

Após cerca de 500 metros no sentido Américo de Campos/SP, o condutor, reconhecido como J.N.N., já conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas, perdeu o controle da Honda/Biz e tombou ao solo, entrando em luta corporal com a equipe policial, conseguindo posteriormente se desvencilhar e fugir a pé para um canavial, não sendo localizado apesar do patrulhamento realizado.

Em seguida, durante a busca veicular, foram encontrados cinco invólucros de substância branca aparentando ser cocaína, totalizando aproximadamente 5,046 kg.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, onde a equipe apresentou os entorpecentes, a motocicleta, capacete, uma camiseta com o nome do suspeito estampado e outros objetos pessoais.