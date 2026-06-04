Vacinação antirrábica passa a ser realizada no Centro de Controle de Zoonoses 

Atendimento para cães e gatos será transferido a partir de segunda-feira e continuará disponível gratuitamente durante todo o ano.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que, a partir da próxima segunda-feira (8.jun), a vacinação antirrábica de cães e gatos deixará de ser realizada na Vigilância Ambiental e passará a atender no Centro de Controle de Zoonoses “Danilo Carlos Galera”, localizado na Rua Orlando Commar, nº 500, no 6º Distrito.

A dose do imunizante continuará disponível gratuitamente e de forma permanente para toda a população canina e felina do município. O atendimento para vacinação é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A mudança tem como objetivo centralizar os serviços voltados à saúde animal em um único local, facilitando o acesso da população e fortalecendo as ações de prevenção e controle de doenças.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforçou a importância de manter a vacinação dos animais em dia: “A vacina antirrábica é uma medida simples, gratuita e fundamental para a proteção dos cães, dos gatos e também das famílias. Manter a imunização em dia é um ato de responsabilidade e cuidado que contribui para prevenir uma doença grave e preservar a saúde de toda a comunidade. Por isso, orientamos os tutores a aproveitarem esse serviço permanente disponibilizado pelo município”, destacou.

A raiva é uma doença viral grave que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos e vice-versa. A infecção atinge o sistema nervoso central e, após o surgimento dos sintomas, apresenta alta taxa de letalidade tanto em animais quanto em pessoas.

A transmissão ocorre quando o vírus presente na saliva de um animal infectado entra em contato com o organismo por meio de mordidas, arranhões ou lambidas em mucosas e ferimentos. Entre os principais transmissores estão cães, gatos e morcegos.

Por isso, a vacinação é considerada a principal forma de prevenção da doença. A imunização dos animais contribui para a proteção dos próprios pets, de seus tutores e de toda a comunidade.

Em caso de agressão por animal, a orientação é lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar atendimento médico o mais rápido possível. Também é importante manter o animal em observação por 10 dias e comunicar os órgãos responsáveis caso ele apresente alterações de comportamento, desapareça ou venha a óbito.

O Centro de Controle de Zoonoses “Danilo Carlos Galera” funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-6273.