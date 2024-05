Prefeitura e Saev entregam interligação do Poço Oeste com a ETA 

Inauguração será realizada na autarquia, na Rua Pernambuco, nesta quarta-feira (29), às 7h30.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, entregam nesta quarta-feira (29.mai), às 7h30, a conclusão das obras de interligação do sistema de abastecimento do Poço Oeste com a Estação de Tratamento de Água (ETA). A inauguração contará com a participação de autoridades, imprensa e servidores da autarquia e da Prefeitura. O valor total da interligação foi de R$ 3.667.134,11, sendo integral de recursos próprios da Saev Ambiental.

Em Votuporanga, o sistema de abastecimento de água é formado pela Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro”, a ETA, os quatro Poços Profundos: Sul, Norte, Sudeste e Oeste, além dos Poços Semiartesianos no distrito de Simonsen e na Vila Carvalho.

“Com a conclusão da interligação do Poço Oeste com a ETA, o sistema de captação de água em Votuporanga está, a partir de agora, 100% integrado. Entre os benefícios está o de minimizar impactos no fornecimento de água em casos de estiagens, manutenções ou intervenções, pois a interligação permitirá atender a demanda, mesmo com algum ponto sem produção e distribuição momentânea de água”, afirma o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela.

Essa interligação vai aumentar a produção geral de água em mais de três mil metros cúbicos por dia. “Isso equivale a um aumento significativo de 90 mil metros cúbicos de água por mês, o que representa uma melhoria real e tangível no sistema de abastecimento e qualidade de vida de todos os moradores de Votuporanga, de Simonsen e da Vila Carvalho”, explicou Edna Morillo, chefe da divisão da produção e qualidade da água da Saev Ambiental.

Antes da interligação concluída, o Poço Oeste trabalhava isolado e só atendia ao abastecimento da sua região de atuação. “Agora, com essa integração, que inclusive faz parte do meu plano de governo, o Poço Oeste terá a sua capacidade de distribuição e de produção de água dobrada para outras áreas que necessitem. Um marco significativo no desenvolvimento de nossa infraestrutura hídrica”, afirmou o prefeito de Votuporanga.

Método não-destrutivo

As obras de interligação do sistema de abastecimento do Poço Oeste com a ETA começaram em agosto do ano passado. Na primeira etapa, que nomeada de Adutora Oeste-Central, os serviços foram realizados na Rua Acre, desde a rua Pernambuco até a Rua Minas Gerais. Em seguida, as obras contemplaram o trecho da Vicinal Nelson Bolotário até a Rua Acre, passando pela Rua Vitório Albarelo e Avenida Fortunato Targino Granja, além de atravessar a Rodovia Péricles Belini (SP-461). Uma obra de engenharia de alta complexidade que contou com mais de cinco quilômetros de redes.

“No trecho da interligação que contemplou a Rodovia Péricles Bellini, para não prejudicar o grande fluxo de veículos, foi utilizado um método não-destrutivo, em que a rede passou por debaixo da pista, evitando assim a paralisação da via. Já nas ruas e avenidas, os trechos em obras foram parcialmente interditados com rotas e desvios alternativos”, afirmou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni.