Corpus Christi: confira o que abre e o que fecha no feriado em Votuporanga 

Serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado devido ao feriado.

Em razão do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4.jun), e do ponto facultativo decretado para a sexta-feira (5), a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente nos órgãos da administração pública direta e indireta. As atividades administrativas serão retomadas na segunda-feira (8), com atendimento ao público na Central de Atendimento a partir das 9h.

Durante o período, os serviços municipais continuarão disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga. A plataforma permite solicitar serviços, acompanhar protocolos e acessar informações de forma prática, rápida e segura.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante todo o feriado. Permanecem em atendimento o Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Parque da Cultura

O Parque da Cultura permanecerá fechado na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). No sábado e domingo, o espaço estará aberto para visitação das 15h às 20h. Na segunda-feira (8), o local ficará fechado para manutenção e voltará a funcionar normalmente na terça-feira (9).

Saev Ambiental

Nesta quinta-feira (4), a Saev manterá plantão 24 horas pelo telefone 0800-770-1950 e atendimento via WhatsApp pelo número (17) 3405-9195, das 7h às 19h. O atendimento presencial na sede administrativa, localizada na Rua Pernambuco, estará suspenso.

O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados. Já os Ecotudos das regiões Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

Não haverá serviço de varrição de ruas. A coleta de lixo orgânico diurna será realizada normalmente, enquanto a coleta noturna será antecipada para as 15h. A coleta seletiva não será realizada.

Na sexta-feira (5), serão mantidos o plantão 24 horas e o atendimento via WhatsApp. O atendimento presencial continuará suspenso. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados para visitação. Os Ecotudos seguirão em funcionamento das 7h às 19h. Os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico e coleta seletiva serão realizados normalmente.

No sábado (6), o plantão pelo telefone 0800 continuará disponível durante todo o dia, enquanto o atendimento via WhatsApp será realizado das 7h às 13h. O atendimento presencial permanecerá suspenso.

O Bosque Municipal e o Horto Florestal continuarão fechados. Os Ecotudos funcionarão normalmente, das 7h às 19h.

Haverá serviço de varrição de ruas e coleta de lixo orgânico. A coleta seletiva não será realizada.

Já no domingo (7), o plantão 24 horas pelo telefone 0800-770-1950 seguirá disponível. Não haverá atendimento presencial.

O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, enquanto os Ecotudos funcionarão das 7h às 19h.

Neste dia, não serão realizados os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico e coleta seletiva.

Comércio

As lojas do comércio votuporanguense estarão fechadas nesta quinta-feira, mas na sexta-feira abrem normalmente, assim como no sábado. No entanto, ainda no feriado, o horário será diferente para os supermercados, como por exemplo: o Santa Cruz atende das 7h às 13h; já o Porecatu das 7h às 13h; o Proença das 7h30 às 13h; Super Muffato das 8h às 20h; assim como o Max Atacadista e as lojas da rede Amigão.