União Brasil e PP oficializam saída do governo Lula 

Partidos da federação União Progressista determina que filiados deixem cargos federais e ameaçam punições em caso de descumprimento.

A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP), oficializou nesta terça-feira (2.set), a saída do governo do Lula (PT). Em nota, a federação determinou que todos os filiados que ocupam cargos no governo federal devem entregar suas funções.

A decisão prevê sanções para quem descumprir a determinação. “Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto”, diz o comunicado.

Segundo a federação, a medida “representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”.

O movimento afeta diretamente os ministros Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esportes), do Progressistas.

Em nota, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou que “ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair”. “Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional”, completou Gleisi.

A movimentação acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) e em um momento de pressão do presidente Lula sobre os aliados.

Desafio do governo

Nos bastidores, inclusive na última reunião ministerial, Lula vinha cobrando maior fidelidade do União Brasil e do PP, especialmente em votações no Congresso e em atos públicos em que os partidos optaram por não se contrapor à oposição.

Com o desembarque, o Palácio do Planalto terá de redesenhar a Esplanada e negociar novos apoios para recompor a base.

A saída de duas pastas da Esplanada expõe um desafio adicional para Lula: reorganizar espaços de poder de modo a preservar a governabilidade sem abrir mão da articulação com partidos que ainda se mantêm próximos ao governo.

