62ª EXPO Rio Preto entra em contagem regressiva para primeira etapa da feira 

A 10 dias para o início do evento, a montagem da estrutura e a chegada dos animais para a Etapa Leite já movimentam o Recinto de Exposições.

A partir desta quarta, dia 3 de setembro, a 62ª EXPO Rio Preto entra em contagem regressiva para início da maior feira agro do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, com cerca de três mil bovinos, equinos e ovinos.

A edição 2025 começa a movimentar o Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto, a partir desta semana, com a montagem de sua estrutura e a chegada dos animais que participam de sua primeira fase, que será realizada de 13 a 21 de setembro (Etapa Leite). A segunda fase está programada para o período de 28 de setembro a 5 de outubro (Etapa Corte).

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto equaliza negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber um público de 50 mil pessoas em suas duas fases e movimentar cerca de R$ 30 milhões em negócios, 30% a mais que a edição de 2024. “Nós queremos fazer desta festa a maior exposição da história de São José do Rio Preto. Uma exposição para mais de 50 mil pessoas”, disse o prefeito coronel Fábio Candido.

“A EXPO é de Rio Preto e é para a família riopretense e de toda região. Todos são bem-vindos, seja para fazer negócio, seja para se divertir com a família”, enfatizou a secretária municipal de Agricultura, Carina Ayres.

Realizada pela Prefeitura municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa e Banestes, e com correalizadora a Lovi Empreendimentos, de Novo Horizonte, a 62ª EXPO Rio Preto traz um novo conceito para o público da cidade e região.

A feira busca envolver os pequenos e médios produtores, além de oferecer uma extensa programação para a família, com atrações para as crianças, shows, gastronomia e outras atividades. Os portões do Recinto de Exposições estarão abertos aos visitantes com entrada e estacionamento gratuitos.

A EXPO Rio Preto é reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais. Além disso, a feira é destaque também em quantidades de dias do evento: entre a primeira e a segunda fazer, são 17 dias de atividades para negócios e para toda a família.

Bom de negócio

Com expectativa de R$ 30 milhões em negócios e cerca de três mil animais em suas duas fases, a feira terá exposição de 12 raças bovinas (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pintado, Girolando, Gir Dupla Aptidão, Gir Leiteiro, Sindi, Simenta, Indubrasil, Santa Gertrudes, quatro equinas (Mangalarga, Quarto de Milha, Árabe e Pônei) e três raças ovinas (Santa Inês e Dorper).

A programação de negócios também contará com julgamentos, sete leilões e provas esportivas equestres como a Prova do Tambor, Julgamento de Marcha de Mangalarga e Ranch Sorting, que serão realizadas na nova arena multiuso, outra novidade da EXPO Rio Preto.

Por meio de importantes parcerias, a feira busca integrar todos os elos da cadeia produtiva do agro em um ambiente de fomento para os negócios com respaldo técnico e tecnológico. A missão é dar

Outro destaque da EXPO Rio Preto será a exposição de máquinas e implementos agrícolas, com cerca de 15 estandes, que dará a oportunidade aos visitantes e aos produtores de conhecerem as novidades em tecnologia de ponta deste setor.

A EXPO Rio Preto também tem foco no conhecimento técnico para capacitar os pequenos e médios produtores. Pelo terceiro ano consecutivo, o Interech Agro é uma iniciativa que visa ativar e fortalecer diversas cadeias produtivas, promovendo inovação, engajamento e conexão entre os elos do ecossistema agro.

A programação reúne importantes nomes do agronegócio em palestras, discussões técnicas e atividades relacionadas a culturas como cacau, seringueira, mirtilo e cana-de-açúcar, além da apicultura e avicultura.

Também serão realizadas atividades que promovem a nova geração do campo, como o Encontro de Jovens do Agro, e a presença feminina no agronegócio. Entre as novidades desta edição está a reativação do projeto CATI Leite, que promete fortalecer ainda mais a cadeia produtiva do setor.

O Intertech Agro também envolve a promoção do turismo gastronômico paulista. Através do projeto Origens e de rotas gastronômicas, o Programa Sabor de SP, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, trará, na segunda fase da EXPO Rio Preto, produtos artesanais e pratos elaborados com ingredientes das principais regiões turísticas do Estado, com a mais alta qualidade e sabor.

Já na primeira fase, haverá feira de artes e artesanato organizada pela Arnap (Associação de Artesãos e Artistas Plástico de São José do Rio Preto).

A programação do Intertech Agro é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site do evento.

Bom para a família

O espaço do Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto foi organizado em mais de 10 setores, com ambientes voltados para os negócios e o lazer e uma decoração inspirada no universo rural. A decoração tem o paisagismo como ponto alto, privilegiando a vegetação natural e o uso de madeira de demolição, além de móveis em madeira e adereços que remetem ao campo.

Os setores foram organizados para que os visitantes possam circular por todo o Recinto de Exposições. Além dos espaços voltados para o agronegócio, o evento contará com duas praças de alimentação, food trucks, três decks com cafeteria, doceria e bombonieri, restaurante e bar temático com área de convivência que dá vista para a pista de julgamento.

Entre as opções de entretenimento para crianças estão três espaços: a Fazendinha – ação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com exposição de mini animais e espécies exóticas, além de parque de diversões e área kids climatizada.

A programação artística também envolve uma série de atrações para o público infantil nas duas fases do evento, além de eventos gastronômicos e apresentações musicais.

Para os adultos, a EXPO Rio Preto reserva um bar e choperia sob o comando Ed Carlos, da ED Produções, com serviço de refeições diárias para almoço e petiscos após às 17h.

Para o primeiro final de semana da EXPO Rio Preto, haverá uma programação especial. No sábado, dia 13 de setembro, evento BBQ com cinco estações de churrasco promete agitar a festa a partir das 13h. O evento, assinado pela ED Produções, terá apresentação da dupla Bruno César e Rodrigo, DJ Neto e atrações locais. Já no domingo, dia 14,a partir das 12h, é a vez do Circuito Paulista de Churrasco e Viola, também da ED Produções, com apresentação da dupla Lourenço e Lourival, Orquestra de Viola e atrações locais.

62ª EXPO Rio Preto