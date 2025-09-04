São João das Duas Pontes realiza 2º Almoço e Leilão com renda em prol do Hospital de Base

O evento ocorre neste domingo (7), a partir das 11h, no Recinto de Exposições.

Em reconhecimento ao atendimento e serviços prestados pelo Hospital de Base, os moradores de São João das Duas Pontes realizam neste domingo (7.set), a partir das 11h, o 2º Almoço e Leilão, no Recinto de Exposições com a renda revertida à instituição que é referência para esta população.

Com vendas no local, a população poderá se deliciar com espetos e bebidas. As informações sobre o evento podem ser obtidas com a Carol (Casa Materiais de Construção) pelo telefone (17) 99727-9443; Sueli Dias (17) 99705-0242 e João Toledo (17) 99721-5855.

O Hospital de Base e as outras unidades do complexo Funfarme, como o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) prestam atendimento e serviços de média e alta complexidade aos moradores de São João das Duas Pontes, o que envolve consultas, exames laboratoriais e de diagnóstico de imagem de alta tecnologia, cirurgias e tratamentos em mais de 50 especialidades médicas.

Para se ter ideia do impacto do Hospital de Base no cuidado à população, somente no ano passado, o HB realizou 889 atendimentos para os moradores de São João das Duas Pontes, cuja população é de 2.623 habitantes. Em 2024, além dos atendimentos ambulatoriais, foram realizados 138 atendimentos oncológicos, 51 internações e 65 cirurgias.