Trilhas da emoção 

Em 9ª edição, o Concerto da Camerata Villa-Lobos de Votuporanga celebra trilhas sonoras de filmes marcantes com entrada solidária. O evento acontece neste sábado, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Há trilhas sonoras que vão além da cena e tornam-se a memória viva do filme. Bastam os primeiros acordes para que tramas inteiras retornem à mente, despertando emoções adormecidas no tempo. É exatamente essa conexão entre som, afeto e lembrança que o 9º Concerto Unifev – Emoção em Cena pretende provocar no público ao trazer de volta músicas inesquecíveis do cinema para o palco, em um evento que mistura arte, nostalgia e solidariedade.

Marcado para este sábado (02), às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o concerto é uma iniciativa da Camerata Villa-Lobos de Votuporanga em parceria com a Unifev. A entrada é solidária e a arrecadação será destinada ao Lar Beneficente Celina e Lar São Vicente de Paulo.

O concerto já se consolidou como parte do calendário cultural do município, reunindo um público fiel ao longo dos anos. Para a idealizadora do projeto, a professora e musicista Bruna Lima, a proposta transcende a apresentação musical.

“Queremos incluir as pessoas nesse tipo de evento mais erudito, que elas se divirtam, se reconheçam nas músicas e, com isso, se sintam incluídas e acolhidas com momentos emocionantes de nossas músicas”, destaca ela, que leciona engenharia e atua como musicista há mais de duas décadas.

Mas a iniciativa também carrega um forte compromisso social. Desde 2015, o concerto integra uma campanha solidária de arrecadação de alimentos para instituições da cidade.

“E, claro, além de tudo isso, esse concerto é mais uma ação solidária que faço desde 2015, estimulando também a doação de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social”, complementa.

A escolha pelo repertório cinematográfico não veio por acaso. A primeira experiência da Camerata com esse tipo de temática aconteceu no 6º Concerto, que também teve como foco músicas icônicas de filmes que marcaram época. A recepção do público foi tão positiva que os pedidos por uma nova edição não pararam de chegar.

“A aceitação foi muito grande e as pessoas pediram muito uma segunda versão deste concerto, sugerindo músicas e pedindo que incluíssemos trilhas sonoras específicas. Acolhemos a ideia e fizemos então esse 9º Concerto, atendendo a pedidos do nosso público mais íntimo, que sempre nos acompanha em todos os concertos que fazemos”, explica a musicista.

A parceria entre a Camerata Villa-Lobos e a Unifev nasceu da trajetória versátil de Bruna Lima, que une a precisão da matemática à sensibilidade da música. Foi em 2015, enquanto atuava como professora na instituição, que ela propôs a criação de um evento musical que unisse cultura, educação e arte.

“A parceria com a Unifev aconteceu quando eu era professora da instituição e sugeri que fizéssemos um evento musical (cultural), já que eu também era musicista. A Unifev topou na hora, e com isso, comecei a convidar amigos músicos para que os concertos acontecessem. Todos os gestores que passaram pela Unifev sempre acolheram a ideia com muito carinho, e com o presidente atual não foi diferente”, recorda Bruna.

Um dos exemplos do diálogo constante com o público é a presença da música tema de James Bond 007, incluída a pedido do reitor da Unifev.

“Dr. Osvaldo Gastaldon é um dos nossos espectadores mais assíduos”, destaca ela.

Embora o setlist completo ainda seja guardado a sete chaves, Bruna antecipa um pouquinho do que está por vir.

“Posso adiantar que teremos algumas músicas de terror, algumas de amor, algumas de desenhos que marcaram gerações”, mas afirma “É surpresa!!!”.

Desde o começo do ano, a Camerata ensaia para garantir uma execução minuciosa.

“Estamos ensaiando desde fevereiro para que tudo saia perfeito para esse concerto e que estejamos em sincronia perfeita”, conta ela.

Para quem for ao evento, a promessa é de noite inesquecível e com casa cheia, já que os ingressos estão quase esgotados.

“Nosso Concerto foi pensado para tocar o coração em cada acorde. Com músicas cuidadosamente escolhidas, vamos despertar emoções intensas — da alegria à saudade, da ternura ao entusiasmo. Do amor ao terror. Cada apresentação é um convite para viver a música de forma profunda e verdadeira, uma imersão no passado das pessoas, para que revivam em suas memórias os momentos de suas vidas que viveram enquanto estavam assistindo os filmes em que tocarmos as trilhas sonoras”, finaliza Bruna.

Ao reunir música, memória e solidariedade, o concerto reafirma seu papel como algo que ultrapassa o entretenimento. A Camerata Villa-Lobos transforma trilhas de filmes em experiências compartilhadas, despertando emoções e promovendo cultura, arte e afeto. Tudo embalado por melodias que atravessam o tempo.

Músicos da Camerata Villa-Lobos

Bruna Lima, Evelyn Fiori, Igor de Andrade, Ana Júlya Batista Mendes de Araújo e Maria Fernanda Brigati (violinos)

Alex Massuia e João Paulo Brigati (violoncelos)

Maria Eduarda Stipp (flauta)

André Waiteman Prieto (percussão)

Paulo Fuzzari (contrabaixo)

Maria Fernanda Brigati e Alex Massuia também assinam os arranjos.

SERVIÇO

9º Concerto Unifev – Emoção em Cena

Dia: sábado (02), às 20h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Entrada: 3 kg de alimentos não perecíveis que podem ser trocados pelo ingresso no Lar Beneficente Celina e Supermercados Porecatu da avenida Brasil.