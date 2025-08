Falece Sirlei Pontes Lupo

Faleceu na manhã desta segunda-feira (04), no Hospital Unimed Votuporanga, aos 85 anos, a Sra. Sirlei Pontes Lupo. Ela, que era viúva de Adalto Lupo, deixa os filhos Adriana Mara Parra Lupo, casada com Celso Luís Parra e Adauto Miguel Lupo, o “Boca”, já falecido; os netos Nicola Lupo Parra, Dante Lupo Parra, Reinaldo Lupo Parra, Franco Magri Lupo e Francine Magri Lupo e a bisneta Catarina Parra; além dos irmãos Maria Sidney Pontes, José Carlos Pontes, Zoroastro Pontes (in memorian) e Ailton Pontes (in memorian). Professora de português e francês aposentada, lecionou nas escolas Manoel Lobo, Faustino, Bairro do Café, entre outras. De religião espírita, frequentava o Centro Espírita Bezerra de Menezes.

Seu corpo será velado nesta segunda-feira (04) a partir das 9h e será sepultado às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.