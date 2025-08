Associação Espírita Iracema Lasso Veronezi celebra 33 anos com ciclo de palestras e ações solidárias

Programação inclui encontros ao longo de agosto com oradores da região e reforça missão de acolhimento e evangelização no bairro Vila Carvalho

A Associação Espírita Beneficente Iracema Lasso Veronezi, localizada na Vila Carvalho, completa 33 anos de atividades no próximo dia 30 de agosto. Para marcar a data, a diretoria preparou um ciclo especial de palestras com foco no Evangelho de Jesus, reunindo nomes conhecidos do movimento espírita local e regional.

A programação tem início neste domingo (03), às 9h30, na sede da entidade, situada na rua Fábio Cavalaria, nº 192, na Vila Carvalho.

Estão confirmadas participações de Ivonete Félix, José Priosqui, Lucimara de Lucca, Divaldinho Mattos e Lourdes Salvanha, entre outros convidados. Os encontros ocorrerão ao longo do mês, com encerramento previsto para o dia 31 de agosto.

Fundada em 1992, a Associação Espírita Iracema Lasso Veronezi é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve ações voltadas à promoção do bem-estar da comunidade. Por meio dos departamentos assistenciais “Idalo Gianotti” e “Delc Gianoti”, a instituição realiza doações mensais de kits de alimentação a famílias cadastradas, além da tradicional Sopa Fraterna, que é uma iniciativa mantida com apoio de voluntários e doadores.

Atualmente, a associação atende famílias em situação de vulnerabilidade no bairro e, para os próximos anos, pretende ampliar sua atuação. Um dos projetos em estudo é a criação de um programa noturno de alimentação voltado a moradores de rua, oferecendo refeições diárias e acolhimento.

Rodrigo de Assis Cardozo, de 47 anos, escriturário há seis anos, é um dos colaboradores da entidade e participa de ações que visam fortalecer os laços comunitários e espirituais no local.

Com a proposta de celebrar a trajetória mantendo o compromisso com a solidariedade, a associação convida a comunidade a participar das palestras e conhecer de perto as ações. O objetivo é seguir promovendo o bem, com base no Evangelho e no trabalho coletivo.