11ª Mostra de Dança transforma Votuporanga em palco para múltiplas linguagens do corpo

Evento gratuito promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo reúne apresentações, oficinas culturais, Palco Aberto e cobertura especial da TV Record Rio Preto de 15 a 24 de maio, no Centro de Convenções e Parque da Cultura.

@caroline_leidiane

A dança ocupará diferentes espaços de Votuporanga nos próximos dias com a realização da 11ª Mostra de Dança, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Com programação gratuita, o evento reunirá apresentações artísticas, oficinas culturais e atividades abertas ao público, valorizando desde estilos clássicos até manifestações urbanas e contemporâneas.

As ações acontecem no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e no Parque da Cultura, consolidando a Mostra como um dos principais encontros dedicados à linguagem da dança no município.

Neste ano, o evento também amplia sua visibilidade regional por meio de uma parceria com a TV Record Rio Preto, que fará cobertura especial da programação nos programas SP Record e Balanço Geral, além de transmissões ao vivo pela plataforma Record Plus Streaming, conteúdos no portal R7, YouTube e inserções nos telejornais da emissora.

As atividades formativas começam no dia 15 de maio, às 18h, com a oficina “Entre Raízes e Explosões – Formação em Jazz & Contemporâneo”, ministrada por Lorena Cunha dos Santos, na Sala de Oficinas do Parque da Cultura, voltada para participantes a partir de 12 anos.

No mesmo local, em 16 de maio, a programação segue com “Macaquices Kids – Descobertas Corporais”, às 15h15, ministrada por Helen Borim Gorga e professora Vitória Santana Gutierrez, voltada para crianças de 6 a 11 anos. Às 16h30, Amanda Borim Matsumoto e professora Lyandra Inamorato conduzem “Corpo Contemporâneo em Movimento”, podem participar crianças a partir de 12 anos. Ainda no mesmo dia e local, Lorena Cunha dos Santos retorna com “Entre Raízes e Explosões – Formação em Jazz & Contemporâneo”, às 18h.

Também no dia 16, às 15h15, acontece a atividade “K-Pop Experience – Map of the Soul”, ministrada por Laís Dias dos Reis e professora Carol Mellin, com faixa etária a partir de 9 anos, no Varanda Cultural. Já às 17h, no estacionamento do Parque da Cultura, em frente ao piso 1 do prédio do palco, Sarah Tinel conduz a oficina “Seoul em Movimento – A Energia do K-Pop em Cena”, que retorna no dia 17 de maio, no mesmo horário e local. A atividade é direciona ao público de a partir de 10 anos.

Segundo Sarah, a oficina propõe uma imersão no universo do K-pop, explorando musicalidade, coordenação e presença cênica por meio da estética coreográfica do pop sul-coreano. Ela dança K-pop desde 2018 e atua como professora desde o fim de 2019, trajetória iniciada ainda na Bahia, onde desenvolvia apresentações e ensinava coreografias em duo.

No dia 17 de maio, na Sala de Oficinas, das 15h às 17h, Alessandro Francisco Martins ministra “Conexão Breaking e K-pop”, acompanhado pelos professores Le b.boy e Julia Luiza, com classificação indicativa a partir de 9 anos. Às 18h, no mesmo local, Lorena Cunha dos Santos realiza novamente a formação em jazz e contemporâneo.

Na quinta-feira, 21 de maio, das 15h30 às 17h, a Almagêmea Escola de Dança promove a atividade “ElevAção – Tecido Acrobático”, com a professora Gre, na área externa do Parque da Cultura, para o público a partir dos 9 anos.

Encerrando a programação formativa, no dia 24 de maio, das 15h30 às 17h, Júlia Guimarães Riva ministra a oficina “Empodere-se com a Dança do Ventre”, na Sala de Oficinas, destinada a participantes a partir de 10 anos.

A participação nas oficinas é gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. Os interessados poderão participar das atividades apenas comparecendo aos locais indicados nos horários programados.

Apresentações reúnem diferentes estilos e narrativas

As apresentações artísticas da 11ª Mostra de Dança serão realizadas no dia 23 de maio, a partir das 19h30, no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Ao todo, serão 16 trabalhos selecionados via edital, reunindo modalidades como flamenco, contemporâneo, jazz, hip-hop, breaking, dança do ventre, sapateado, K-pop e all style.

Entre os espetáculos confirmados estão “Arte Flamenca”, com Mariana Maricato; “Liberian Girl”, da Almagêmea Escola de Dança; “Água Viva”, com Júlia Guimarães Riva; “Beat It”, com Helen Borim Gorga; “Footloose”, com Kauane Beletate Luz; “Black or White”, com Amanda Borim Matsumoto; “Dangerous”, com Laís Dias dos Reis; e “Jazz Ordinary”, com Letícia Toresin de Oliveira.

Também integra a programação o solo “Maon”, interpretado por Sarah Tinel. Inspirada no significado hebraico da palavra “morada”, a apresentação utiliza a linguagem do jazz contemporâneo para abordar a busca por pertencimento e acolhimento, transformando inquietações e desejos em movimento.

“A obra convida o espectador a se reconhecer nesse percurso íntimo, despertando reflexões sobre suas próprias buscas — sejam elas por um espaço, um sentimento ou alguém”, explica ela.

Sarah também divide a cena com Tyler Bertrand no duo “A Lenda de Kianumaka-Manã”, inspirado em um mito do povo indígena Xakriabá, do norte de Minas Gerais. A coreografia revisita a figura da Mulher Onça, entidade associada à força, proteção e resistência indígena, evidenciando a conexão entre corpo, ancestralidade e natureza.

A agenda ainda reúne espetáculos como “Se ela dança, Eu danço!”, da Naomi Ribeiro Produções, “Futebol é dança, o campo é o palco”, de Danilo Germano, “Sereias”, com Jéssica Correia Lemes Leal, “A Vibe é Essa. Tá ligado?”, com Amanda Mayumi Otuski Von Mühlen, “Anjos”, com Lucas Previato Germano, “Mãe e Filha Estrelas do Pop”, com Angela Maria Coelho Pinati.

Palco Aberto fortalece participação coletiva

A programação da noite do dia 23 também contará com o tradicional Palco Aberto, espaço dedicado a apresentações espontâneas e voluntárias, ampliando a participação da comunidade e valorizando artistas independentes.

Entre as participações confirmadas estão “Belly Dunas”, do CCI de Ouroeste, coordenado por Wera Lucia Muniz; “Titanic”, com Amanda Pelacani; “Ecos do Deserto”, com Julia Meirelles Ambrosio; e “Miroh – Stray Kids”, da Almagêmea Escola de Dança, com coreografia de Carol Mellin.

Todas as apresentações da 11ª Mostra de Dança têm classificação livre, permitindo que públicos de todas as idades acompanhem a programação.

Titular da Câmara de Dança do Conselho Municipal de Políticas Culturais e integrante da organização da Mostra, Sarah Tinel destaca que a edição deste ano marca um avanço importante na projeção do evento.

Com apoio ampliado da imprensa regional e acompanhamento de profissionais convidados, a expectativa é de consolidar em maior medida a Mostra como referência cultural no interior paulista.