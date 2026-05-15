Cine Clube promove sessão dupla neste domingo

Projeto do coletivo Trama Paralela leva exibições gratuitas ao Parque da Cultura e propõe uma experiência coletiva em torno da sétima arte.

@caroline_leidiane

Em tempos marcados pelo consumo individual de conteúdo, o coletivo Trama Paralela aposta na força do encontro e da experiência compartilhada por meio do cinema. Neste domingo, 17 de maio, às 19h, o grupo promove mais uma edição do Cine Clube no Parque da Cultura, iniciativa gratuita que transforma o espaço público em ponto de convivência, cultura e pertencimento.

A proposta é incentivar o acesso democrático à sétima arte, reunindo a comunidade para assistir, ao ar livre, às exibições de “Cada um na sua Casa” e “Um Sonho Possível”, em uma sessão dupla preparada para públicos de diferentes idades.

A estrutura foi planejada para proporcionar uma experiência completa aos espectadores, com tela de cinema inflável para projeção em 4K e sistema de som ambiente de qualidade.

As sessões serão realizadas no gramado ao lado do Palco Central. Para maior conforto do público, também serão disponibilizadas algumas cadeiras de praia e cangas para quem preferir se acomodar na grama.