Tarcísio deve nomear ex-ministro Ricardo Salles como secretário da Justiça 

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles desistiu de concorrer a vaga no Senado após articulação do governador por André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve nomear o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) como secretário da Justiça e Cidadania.

A escolha faz parte de uma estratégia de Tarcísio de ter um secretariado “mais político”, sem perder o perfil técnico, diante de uma possível candidatura ao Planalto em 2030.

A possível nomeação contempla ainda a desistência do ex-ministro de disputar o Senado, ajudando a eleger Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Na ocasião, a avaliação do grupo político era de que a candidatura de Salles poderia atrapalhar os nomes da direita e acabar beneficiando alguma candidatura da esquerda, como Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

Durante o anúncio em setembro, Tarcísio e Salles negaram haver qualquer promessa de cargo em troca da desistência.

Ricardo Salles é também apontado como possível candidato à Prefeitura da capital paulista em 2028. Segundo aliados, Tarcísio deve participar ativamente da escolha do candidato à sucessão de Ricardo Nunes (MDB).

*Com informações da CNN Brasil