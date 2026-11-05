Câmara aprova mudanças nas regras do prêmio “Professor Nota 1000” 

Resolução atualiza critérios da homenagem, amplia participação das universidades e flexibiliza a data de entrega dos títulos.

A Câmara de Votuporanga aprovou, durante a 39ª sessão ordinária realizada nesta terça-feira (3.nov), alterações na resolução que regulamenta o prêmio “Professor Nota 1000”, homenagem concedida anualmente a profissionais que se destacam na educação do município.

Entre as principais mudanças está o novo modelo de indicação dos professores universitários. A partir de 2027, as instituições de ensino superior passarão a indicar seus representantes, cabendo à Mesa Diretora da Câmara escolher o homenageado.

A resolução também torna mais flexível a realização da cerimônia de entrega dos títulos, que continuará acontecendo preferencialmente em outubro, mas sem obrigatoriedade de data.

Outra alteração retira prazos específicos para o envio das indicações pela Secretaria Municipal da Educação e pela Diretoria de Ensino, permitindo maior adequação ao calendário administrativo do Legislativo.

Segundo a justificativa do projeto, as mudanças buscam aperfeiçoar os procedimentos da homenagem e ampliar a participação das instituições de ensino no processo de escolha dos homenageados.