Entre gols, memórias e paixão: livro eterniza a história do Votuporanguense 

“Pantera Alvinegra – O Guia Completo do Clube Atlético Votuporanguense” traz 440 fichas de partidas, depoimentos de ídolos, treinadores e imagens históricas. A obra dos Memorialistas se transforma no mais completo registro já produzido sobre a Pantera Alvinegra.

Jorge Honorio

No dia 28 de novembro de 2026, a cidade de Votuporanga viverá um momento especial para o esporte local com o lançamento de “Pantera Alvinegra – O Guia Completo do Clube Atlético Votuporanguense”, obra que resgata, preserva e celebra a história de um dos maiores patrimônios esportivos do município.

Resultado de anos de pesquisa e dedicação do Grupo Memorial Votuporanguense, o livro vai muito além de uma publicação esportiva. É uma verdadeira viagem pela memória alvinegra, reunindo personagens, conquistas, emoções e histórias que ajudaram a construir a identidade do CAV dentro e fora das quatro linhas.

Com prefácio do renomado narrador esportivo votuporanguense Rogério Assis, nacionalmente reconhecido por sua trajetória na comunicação esportiva, a obra traz depoimentos de nomes que ajudaram a escrever capítulos importantes da história da Pantera Alvinegra. Entre eles estão os ex-treinadores China, Marcelo Henrique, Rafael Guanaes, Rogério Corrêa e Marcus Viola, além de ídolos como Paulo Henrique e o maestro Ricardinho, dois dos atletas que mais vezes vestiram a camisa alvinegra.

Mas é nos detalhes que o livro impressiona. São 440 fichas completas de todos os jogos oficiais disputados pelo Clube Atlético Votuporanguense, acompanhadas de comentários e relatos que transportam o leitor para dentro de cada partida. Uma verdadeira enciclopédia da Pantera Alvinegra.

O trabalho reúne ainda fotografias históricas, muitas delas inéditas, estatísticas detalhadas, personagens marcantes, curiosidades e a relação completa dos jogadores que defenderam o clube ao longo de sua existência.

Para o memorialista Alberto Guedes, a publicação representa um marco no resgate da memória esportiva da cidade: “Trata-se de um guia completo do Clube Atlético Votuporanguense, uma obra de imersão e fôlego. A história contada em detalhes. Um trabalho profundo de pesquisa e resgate histórico.”

O lançamento também simboliza a conclusão de uma importante trilogia dedicada ao futebol votuporanguense. Com a primeira obra lançada em dezembro de 2023, o projeto do Grupo Memorial Votuporanguense tem como missão preservar a rica história esportiva da cidade. Agora, com um livro inteiramente dedicado ao CAV, o ciclo se encerra da melhor forma possível: homenageando um clube que mobilizou multidões, criou ídolos e marcou gerações de torcedores.

O evento acontecerá na Padaria Ki-Pão (Bacurau), a partir das 11h, e promete reunir ex-jogadores, dirigentes, pesquisadores, torcedores e apaixonados pelo futebol local em um encontro marcado pela emoção, pelas lembranças e pelo orgulho de vestir as cores alvinegras.

Mais do que um livro, “Pantera Alvinegra – O Guia Completo do Clube Atlético Votuporanguense” é um presente para todos aqueles que vibraram nas vitórias, sofreram nas derrotas e nunca deixaram de acreditar no clube. Uma obra que transforma lembranças em legado e garante que a história da Pantera Alvinegra continue viva para as próximas gerações.