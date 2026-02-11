Projeto de parcerias público-privadas é tema de audiência pública nesta quarta-feira 

O encontro agendado para as 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, na Câmara Municipal de Votuporanga, será aberto à participação da população.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza, nesta quarta-feira (11.fev), uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 193/2025, que institui o programa de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões no município.

A proposta tem como objetivo regulamentar a possibilidade de Votuporanga celebrar concessões comuns, permitindo a delegação ao setor privado da prestação e do financiamento de serviços públicos.

Segundo o texto do projeto, a iniciativa busca criar um marco legal para viabilizar parcerias em áreas consideradas essenciais para o desenvolvimento do município.

Entre os setores que poderão ser contemplados estão infraestrutura, iluminação pública, mobilidade urbana, transporte público, além de outros serviços de interesse coletivo.

A audiência pública será um espaço para apresentação dos principais pontos do projeto, esclarecimento de dúvidas e manifestação de opiniões por parte da sociedade civil.

De acordo com a Câmara, a participação popular é fundamental para garantir transparência e ampliar o debate sobre os impactos e benefícios das parcerias público-privadas para Votuporanga. Moradores, representantes de entidades, empresários e demais interessados estão convidados a acompanhar e contribuir com a discussão.

A audiência pública integra o processo legislativo do Projeto de Lei nº 193/2025 antes de sua eventual votação pelos vereadores.