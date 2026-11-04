Natielle Gama pede ampliação da equipe do CAPS I para reduzir fila de espera em Votuporanga 

Indicação apresentada pela vereadora solicita previsão de recursos no orçamento de 2027 para contratação de profissionais e ampliação dos atendimentos em saúde mental.

A vereadora Natielle Gama (Podemos) apresentou uma indicação ao Poder Executivo solicitando que a Prefeitura de Votuporanga reserve recursos no orçamento de 2027 para a contratação de novos profissionais destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial).

Segundo a parlamentar, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da unidade, especialmente para reduzir a fila de espera de crianças que aguardam acompanhamento especializado em saúde mental.

Na justificativa da proposta, Natielle Gama destaca que a ampliação da equipe vem sendo defendida desde o ano passado e que a previsão antecipada dos recursos permitirá ao município planejar as futuras contratações de forma organizada e dentro das exigências legais.

A vereadora ressalta que o acesso rápido aos serviços especializados é fundamental para o desenvolvimento e o bem-estar das crianças, além de oferecer suporte às famílias que aguardam atendimento.

A indicação propõe que as Secretarias Municipais da Saúde e da Fazenda trabalhem em conjunto na avaliação da disponibilidade financeira e na inclusão dos recursos necessários no orçamento do próximo ano.

Para Natielle Gama, a medida representa um passo importante para fortalecer a rede municipal de saúde mental e reduzir o tempo de espera por atendimento no CAPS I.