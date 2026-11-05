Árvore cai e esmaga carro com motorista e passageira durante temporal em Bady Bassit

Caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (5); vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Em Piacatu/SP também registrou quedas de árvores por conta da chuva.

Uma árvore esmagou um carro ao cair em cima dele na avenida principal, durante um forte temporal em Bady Bassit/SP, na manhã desta quinta-feira (5.nov). O motorista, de 40 anos, a passageira, de 38, que estavam no veículo tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e fazer a remoção da árvore. Os ocupantes do carro foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O carro ficou completamente destruído.

Em nota, a prefeitura do município informou que a Defesa Civil foi acionada e prestou o primeiro atendimento. As demais informações sobre as causas da queda são investigadas.

Estragos em Piacatu

Em Piacatu/SP, foram atendidas mais de 20 ocorrências de queda de árvores nas ruas da cidade e também na zona rural, além de destelhamentos parciais em moradias, na quarta-feira (4), segundo informou a Defesa Civil. Não houve feridos.

Uma dessas árvores caiu em cima de uma casa. De acordo com a Defesa Civil, foram 40 milímetro de água em 30 minutos.

“Começou um pouco de vento e um pouco de chuva. Foi aumentando e aumentando até que veio chuva demais, pareciam que essas árvores iam rodar”, disse o pintor Brasilino Benedito Moreira em entrevista à TV TEM.