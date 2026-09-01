Suspeito de espancar médica e atropelar idosa é preso após ser encontrado nu sobre vagões 

João Carlos Romero foi localizado próximo à linha férrea nesta terça-feira (1º), em Valentim Gentil/SP. Justiça havia decretado prisão preventiva. Médica, que teve os dentes quebrados, deixou a UTI e foi para o quarto. Mulher de 62 anos fraturou o joelho.

O suspeito de agredir e quebrar os dentes da namorada, uma médica de 25 anos, em Santa Fé do Sul/SP, e atropelar uma mulher de 62 anos durante a fuga foi preso nesta terça-feira (1º.set) em Valentim Gentil/SP. João Carlos Romero, que teve a prisão decretada pela Justiça, foi localizado próximo à linha férrea e, segundo apuração, chegou a subir em uma composição em movimento antes de ser contido pelas equipes de segurança.

De acordo com o apurado junto a Defesa Civil de Valentim Gentil, Romero estava sem roupas e aparentemente bastante transtornado quando foi encontrado. Ele era considerado foragido, após fugir e ter a prisão preventiva decretada. Na fuga, ele atropelou a idosa.

Conforme apurado, o suspeito teria subido sobre os vagões e permanecido em uma composição carregada com milho. Durante a ocorrência, chegou a jogar parte da carga para fora do trem.

A abordagem envolveu a Polícia Militar de Valentim Gentil, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o serviço de ambulância do município. Após ser retirado do trem, o suspeito foi levado para atendimento no pronto-socorro e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia de Valentim Gentil.

A Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Santa Fé do Sul informou, em nota, que vai aguardar o restabelecimento da saúde do suspeito para então colher o depoimento dele a respeito das acusações de violência doméstica e sobre o atropelamento.

Prisão decretada

A Justiça de Santa Fé do Sul havia decretado a prisão preventiva de Romero na segunda-feira (31). A decisão foi tomada após ele fugir suspeito de espancar a namorada, que foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na fuga, ele ainda atropelou uma mulher que estava na calçada.

Segundo o relato dos agentes envolvidos na ocorrência, o suspeito apresentava comportamento desorientado e falava frases desconexas. Ainda conforme o relato à TV TEM, inicialmente ele não respondia às abordagens feitas enquanto estava sobre o trem.

Depois de ser contido, passou a falar palavras sem conexão. No pronto-socorro, informou o próprio nome, o que permitiu a confirmação de sua identidade.

Médica deixou a UTI

A médica de 25 anos foi agredida pelo namorado na noite de sábado (29), em Santa Fé do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi atacada com socos, chutes e empurrões depois de uma discussão, quando tentou atender a uma ligação da mãe.

A vítima conseguiu deixar a residência e pedir ajuda aos vizinhos. Quando os policiais chegaram, ela estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A mulher sofreu ferimentos no rosto, hematomas pelo corpo, sangramento na orelha e sinais de enforcamento. Segundo o advogado dela, Carlos da Silva Júnior, a vítima teve os dentes quebrados e o rosto deformado em razão das agressões.

Devido à gravidade dos ferimentos, a médica foi transferida para a Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto/SP, onde ficou internada na UTI.

O advogado informou nesta terça-feira (1º) que a médica deixou a UTI e foi transferida para um quarto do hospital.

Ainda de acordo com o advogado, a agressão teria sido motivada por uma crise de ciúmes. A vítima também solicitou medidas protetivas de urgência.

A Justiça determinou a proibição de que Romero se aproxime ou mantenha contato com a médica, inclusive por meio de terceiros. As medidas continuam válidas mesmo em caso de eventual soltura ou revogação da prisão preventiva.

Idosa foi atropelada durante fuga

Durante a fuga após a agressão, Romero teria atropelado uma mulher de 62 anos que estava na calçada. Ao g1, o filho da vítima afirmou que a mãe estava procurando um gato quando foi atingida. A casa dela fica do outro lado da rua.

Ainda conforme o relato do filho, o carro perdeu o controle ao passar sobre um bueiro destampado no meio da via, avançou sobre a calçada e atingiu a mulher.

A mulher sofreu fratura no joelho e precisará passar por cirurgia. Segundo o filho, ela está em casa, acamada e sente dores pelo corpo e em razão dos hematomas provocados pela batida.

A previsão informada pela família é de passar por cirurgia na sexta-feira (4).

O veículo usado por Romero na fuga, um Ford/Fiesta, foi localizado ainda na segunda-feira, na área rural de Santana da Ponte Pensa/SP.

Agressão

O caso começou na noite de sábado (29), quando a médica estava na casa do namorado, no bairro Jardim Europa II, em Santa Fé do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, ela relatou à polícia que foi agredida após uma discussão, quando tentou atender a uma ligação da mãe.

A mulher conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda aos vizinhos. A equipe policial foi acionada e encontrou a vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os policiais encontraram droga no interior do imóvel.

Inicialmente, ela foi levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, onde permaneceu internada.

Segundo o advogado, as agressões teriam ocorrido durante uma crise de ciúmes do suspeito. A médica também pediu medidas protetivas de urgência. Após a agressão, Romero fugiu.

*Com informações do g1