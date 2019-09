SANTA CASA: Diretoria é empossada, com anúncio de R$1 milhão do deputado Carlão

Luiz Fernando Góes Liévana tomou posse como provedor; deputado Carlão fez indicação de R$1milhão para custeio e buscará recursos para reforma e ampliação da UTI Geral.

Com auditório do Espaço Unifev Saúde tomado por lideranças locais e regionais, a Santa Casa iniciou a semana com um grande evento. A posse da nova diretoria para biênio 2019/2021 demonstrou todo o prestígio da Instituição votuporanguense, com a presença de representantes de 53 cidades.

Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha) segue como provedor da Entidade, com o advogado Carlos Roberto Biazi de vice-provedor. Rubens Calil Pereira assume o cargo de segundo vice-provedor. A novidade desta gestão é o empresário Amaro Ricardo Queiroz Rodero que é o tesoureiro da Santa Casa, tendo Marcos Antônio Garcia de segundo tesoureiro e Eduardo Pardo da Costa de terceiro.

Carlos Humberto Tonanni Marão é o primeiro secretário, com Luiz Alberto Mansilha Bressan e Valmir Antônio Dornelas de segundo e terceiro secretários, respectivamente. Fecham a nova diretoria os convidados: Celso Penha Vasconcelos (advogado e presidente da Fundação Educacional de Votuporanga), Luiz Antônio Chiquetto, Edson Prates, Nasser Marão Filho, Renato Gaspar Martins, Marcelo José Madrid e Waldecy Bortoloti (superintendente da Saev Ambiental).

Durante a cerimônia, o diretor Luiz Bressan recebeu a notícia da indicação de uma emenda no valor de R$1 milhão para custeio, do deputado Carlão Pignatari. O recuso será liberado até o final do ano. Além disso, o deputado buscará verbas para reforma e ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral do Hospital, que hoje conta com 16 leitos e passará a ter 20 vagas.

O presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola, empossou os diretores. Em seu discurso, Adauto estendeu seus cumprimentos a todos os presentes, entre prefeitos, em especial, João Dado; o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; vereadores; colaboradores; médicos e voluntários. “Agradeço a cada um, vocês fazem parte da Santa Casa. Gostaria de falar do Torrinha, que entra em seu quinto mandato. Quando soube da possibilidade de você continuar no cargo, defendi sua permanência. Você é uma pessoa sensata, administrador equilibrado, apaixonado pela Instituição e com prestígio na Câmara dos Deputados. Você possui amor, comprometimento e dedicação à causa”, destacou.

Ele enalteceu toda diretoria. “São empresários competentes, que doam seu tempo. Experientes profissionais, administradores, com prestígio de fazer o melhor Hospital do Brasil. Votuporanga e região agradecem toda a dedicação de vocês. Nós, do Conselho, temos a mesma responsabilidade e comprometimento para uma Instituição cada vez melhor”, complementou.

O novo provedor fez um discurso emocionado. “Há dois anos estive neste mesmo lugar, me comprometendo com vocês em retornar com os atendimentos da neurologia, grande anseio da nossa comunidade. Foi um grande desafio e com o apoio de todos, conseguimos trazer profissionais qualificados para atuar na neurologia clínica, hoje uma realidade em nossa instituição. Não vamos parar por aqui. Nosso objetivo é restabelecer também a neurocirurgia o mais rápido possível. Não vamos desistir! E para seguirmos em frente, buscando uma Saúde melhor para todos, precisamos ter ao nosso lado nossos representantes políticos, nossas autoridades, legítimos representantes da nossa gente. Eu e todo o Complexo Santa Casa de Votuporanga contamos com a força e expressiva representatividade de vocês”, afirmou.

Luiz Fernando aproveitou a ocasião para agradecer os deputados, que fizeram a diferença e nos ajudaram demasiadamente. Ele citou Carlão Pignatari; Sebastião Santos; Itamar Borges; João Paulo Rillo; Fausto Pinato; Dra. Jéssica Sales; Eduardo Bolsonaro; Tiririca; Floriano Pesaro; José Mentor; Aloysio Nunes; Celso Russomanno; Nelson Marquezzeli; Eduardo Cury; Major Olímpio; Aelton Freitas; Flavinho da Canção Nova; Renata Abreu; Sérgio Reis e Joice Hasselmann. “Todos esses deputados ajudaram com a destinação de emendas para custeio, equipamentos e materiais hospitalares, deixando nossa Santa Casa com um parque tecnológico moderno, preparado para salvar vidas. Foi graças a esses recursos que adquirimos materiais e medicamentos, garantindo que não faltasse nada para a assistência e cuidados de nossos pacientes”, comentou.

Ele deu as boas-vindas para o tesoureiro Amaro. “A grande novidade é a vinda do meu amigo/irmão Amaro Rodero como diretor financeiro, profissional renomado, que atou em grandes empresas pelo país, inclusive trabalhando com multinacionais, com um currículo respeitável e invejável”, disse.

O provedor destacou seus desafios. “Além de seguirmos com a busca incessante pelo atendimento de qualidade e humanização, vamos também fazer da nossa Santa Casa um modelo de gestão e eficiência. Vamos avançar em nossos processos, rever nossas rotinas, implantar protocolos clínicos, enfim, vamos melhorar todas as áreas e serviços que ofertamos para a nossa população. Nosso objetivo é alcançar a excelência. A proposta é amadurecer, profissionalizar ainda mais a gestão desse grande Complexo”, enfatizou.

O presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, ressaltou o comprometimento da diretoria. “Todos se dedicam, pensando no benefício dos pacientes. Tenho uma grande satisfação de partilhar destes momento semanais com a causa desde sempre. Quero agradecer pelo convite de continuar na provedoria. A Santa Casa e a Unifev têm as histórias parecidas e queremos que essa parceria seja ainda mais sólida e maior”, afirmou.

Por sua vez, o vereador Daniel David discursou em nome da Câmara Municipal. “Tenho orgulho de ser colaborador do Hospital há 10 anos. O nosso provedor é uma pessoa iluminada por Deus, com grande coração e apaixonado pela Instituição. Toda a diretoria luta por Votuporanga e região para ser bem atendido, uma excelente equipe”, disse.

O prefeito João Dado enfatizou a transparência e seriedade em que o Hospital é gerenciado, inclusive com reconhecimento de deputados. “Na doença, é quando o ser humano mais fica sensibilizado e vocês realizam atendimento da melhor forma possível. Vocês realizam o milagre da vida!”, finalizou.