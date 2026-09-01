Homem de 42 anos morre após possível atropelamento em rodovia de Cardoso 

Anderson Couto Ramos foi encontrado sem vida às margens da Rodovia Valdemar Lopes Ferraz (SP-322); bicicleta retorcida localizada em uma área de mata reforça a hipótese de que ele pedalava no momento do acidente.

Um homem de 42 anos foi encontrado sem vida na noite deste sábado (29.ago) às margens da Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), em Cardoso/SP. O caso foi registrado no trecho conhecido como Seringueira, entre o trevo do Mercadão e a ponte do Tomaizão.

Segundo informações apuradas, pessoas que passavam pela rodovia perceberam a vítima, que foi identificada como Anderson Couto Ramos, caído às margens da pista e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito e identificou indícios que podem apontar para um possível atropelamento.

Familiares informaram que ele havia saído de casa por volta das 17h com destino a Cardoso, mas não retornou. Ao notarem a movimentação das equipes de emergência na rodovia, moradores da região se deslocaram até o local e reconheceram o homem.

No momento da ocorrência, nenhum veículo suspeito foi encontrado nas proximidades. No entanto, foram observados fragmentos e vestígios que poderão auxiliar na investigação sobre a possível participação de um veículo no caso.

A dinâmica dos fatos ainda não foi oficialmente esclarecida. Equipes da Polícia Rodoviária e da Polícia Científica foram acionadas para realizar os trabalhos periciais e reunir elementos que ajudem a determinar as circunstâncias da morte.

As autoridades também trabalham para identificar um eventual veículo envolvido na ocorrência e esclarecer se a vítima foi atropelada ou se houve outra situação relacionada ao caso.

A investigação seguirá sob responsabilidade das autoridades competentes.