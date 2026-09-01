Dr. Hery fortalece candidatura a deputado estadual com apoios de Augusto Cury, Tarcísio e Carlão Pignatari

Advogado de Votuporanga disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo Avante e busca ampliar sua presença política no Noroeste Paulista.

Da Redação

O advogado Dr. Hery Kattwinkel, candidato a deputado estadual pelo Avante nas eleições de 2026, intensifica a articulação de sua campanha no Noroeste Paulista e apresenta como parte de sua estratégia política manifestações de apoio de nomes como Augusto Cury, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do deputado estadual Carlão Pignatari.

Naturalmente ligado a Votuporanga e à região, Kattwinkel ganhou projeção nacional ao atuar na defesa de réus envolvidos nos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, com participação em julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na advocacia, também teve atuação em casos envolvendo crianças vítimas de agressões no ambiente escolar e em demandas relacionadas aos direitos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente nas áreas de atendimento, inclusão e acesso a benefícios.

Trajetória na advocacia

Kattwinkel iniciou ainda jovem sua trajetória no Direito. Segundo informações de sua campanha, ingressou na faculdade aos 16 anos e começou a exercer a advocacia aos 21.

Sua participação em julgamentos no STF aumentou sua exposição pública e passou a ocupar espaço também em sua trajetória política. O advogado afirma que pretende levar para a Assembleia Legislativa de São Paulo bandeiras relacionadas à defesa das garantias constitucionais e à fiscalização do poder público.

“Enfrentei o sistema para defender pessoas que precisavam ter voz. Como deputado estadual, terei a mesma coragem para defender você, sua família e os seus direitos”, declarou.

Apoios políticos

Na construção de sua candidatura, Dr. Hery vem divulgando manifestações de apoio recebidas de diferentes lideranças.

Em vídeos recentes, Augusto Cury declarou apoio à candidatura do advogado. Hery também apresenta como um dos principais apoios de sua campanha o governador Tarcísio de Freitas, com quem, segundo sua equipe, mantém relação política desde a primeira campanha de Tarcísio ao Governo do Estado de São Paulo.

No cenário regional, a candidatura conta ainda com o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari. Com longa trajetória política e forte presença eleitoral em Votuporanga e municípios do Noroeste Paulista, Carlão anunciou que não pretende disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa em 2026 e manifestou apoio a Hery como um dos nomes para representar a região na Alesp.

A aproximação com essas lideranças faz parte do esforço da campanha para consolidar o nome de Kattwinkel em Votuporanga e ampliar sua presença nos demais municípios do Noroeste do Estado.

Bandeiras da candidatura

Entre as propostas e áreas apontadas como prioritárias por Dr. Hery estão a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, melhorias na saúde, segurança, proteção às famílias, defesa das liberdades individuais e políticas de inclusão e atendimento às pessoas com autismo.

A defesa dos direitos das crianças também aparece entre as principais bandeiras apresentadas pelo candidato durante a campanha.

“A coragem que tive para defender no Supremo e proteger crianças é a mesma coragem que terei para defender cada cidadão do nosso Estado”, afirmou Kattwinkel.

Com a campanha avançando para uma fase de maior mobilização, Dr. Hery busca transformar a projeção conquistada na advocacia e os apoios políticos recebidos em presença eleitoral, tendo Votuporanga e o Noroeste Paulista como suas principais bases na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.