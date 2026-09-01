Caminhonete capota na Rodovia Péricles Bellini próximo a Vila Alves 

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (1º), em trecho que passa por obras de implantação da terceira faixa; motorista foi atendido por equipe avançada do SAMU.

Uma caminhonete capotou na manhã desta terça-feira (1º.set) na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Vila Alves, no trecho sentido Cardoso/SP.

Segundo o apurado, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e capotasse às margens da rodovia. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Votuporanga foi acionado e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao local por volta das 10h30 para prestar atendimento ao condutor. Até a última atualização, não havia informação oficial sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o estado de saúde da vítima.

Trecho está em obras

O acidente ocorreu em uma região da SP-461 que passa por intervenções para implantação da terceira faixa. Por causa dos trabalhos, há pontos em que a circulação dos veículos é controlada pelo sistema de “Siga e Pare”.

O trecho próximo a Vila Alves já havia registrado outro acidente no dia 21 de agosto, quando um automóvel ficou prensado entre dois caminhões-caçambas justamente em uma área onde o tráfego estava sendo controlado em razão das obras. Na ocasião, motorista e passageiro sofreram ferimentos leves.

As equipes de atendimento permaneciam mobilizadas no local nesta manhã. As causas do capotamento ainda não foram oficialmente informadas.

Matéria em atualização.