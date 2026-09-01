Após adiar visita, Lula confirma presença em Rio Preto neste sábado 

A informação foi confirmada pela coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A programação da visita, no entanto, ainda não foi divulgada.

Após marcar e, dias depois, adiar a visita, a coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, na manhã desta terça-feira (1º.set), uma nova data para a presença do presidente em São José do Rio Preto/SP: neste sábado (5). A programação da visita ainda não foi divulgada.

De acordo com o noticiado pelo Diário, inicialmente a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Rio Preto, prevista para quinta-feira (3), foi adiada. A informação foi confirmada na sexta-feira (28) pelo presidente municipal do PT, Carlos Alexandre.

Na oportunidade, segundo ele, a decisão havia sido comunicada pela coordenação de campanha do presidente e ainda não existia uma nova data definida para o compromisso. Hoje, um novo comunicado foi enviado à imprensa: “A coordenação de campanha do Presidente Lula confirma presença de Lula neste sábado em Rio Preto. Mais informações em breve”.

A última visita de Lula à cidade ocorreu em 2002, durante a pré-campanha que o levou à Presidência da República.