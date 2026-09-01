Catanduva tem leilão de veículos do Detran-SP com 668 lotes

Pregão que acontece pela internet a partir de 28 de setembro vai oferecer 116 veículos aptos à circulação, 375 sucatas aproveitáveis para desmonte e 177 destinadas à reciclagem e fundição.

O Detran-SP realiza a partir de 28 de setembro um leilão de veículos recolhidos em Catanduva. O certame é parte da nova fase dos leilões do Detran-SP, que pode alcançar o volume de cem eventos ainda neste ano, com até 100.000 lotes envolvidos.

Publicado no Diário Oficial do Estado, o edital reúne 668 lotes recolhidos por infração de trânsito e custodiados no Pátio SOS: 116 veículos com condições de circular, entre automóveis e motocicletas, 375 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 177 sucatas inservíveis, destinadas à reciclagem, fundição ou siderurgia. As inscrições devem ser feitas com ao menos 48 horas de antecedência à sessão pública, no site da organizadora, a Bom Negócio Leilões, onde serão realizados os lances e as sessões.

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas compõem o certame. Entre os veículos conservados, há motocicletas com lance inicial a partir de R$ 1.260,00 e automóveis a partir de R$ 2.880,00. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido para cada unidade. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação considera, entre outros aspectos, as características e o estado do veículo.

O pregão terá três dias, distribuídos entre as categorias de lotes: unidades conservadas, com condições de circular; sucatas aproveitáveis para desmonte; e sucatas inservíveis, destinadas à reciclagem, fundição ou siderurgia, previstas para o último dia (confira o calendário abaixo). As sessões acontecem em 28 e 30 de setembro e 2 de outubro, respectivamente.

Visita e pré-lance

As unidades oferecidas no leilão podem ser conferidas de perto entre os dias 21 e 25 de setembro, no Pátio SOS, na rua Guarujá, nº 294, Jardim Alpino, em Catanduva. A visita é apenas para avaliação visual do lote: não são permitidos manuseio, experimentação, retirada ou substituição de peças. Os veículos, sucatas e materiais serão vendidos no estado em que se encontram.

Os pré-lances começam em 21 de setembro, às 10h, para todas as categorias. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um lote, valor que será convertido em lance no início da sessão pública. A oferta poderá ser superada até a finalização da contagem regressiva de 30 segundos, reiniciada sempre que houver um novo lance. Caso não haja oferta superior, o lote será considerado arrematado pelo participante que fez o pré-lance, desde que o valor seja igual ou superior à avaliação mínima. Uma vez aceito, o lance não admite desistência.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar que eventuais falhas técnicas ou de conexão do participante prejudiquem sua participação durante o pregão. Quem não fizer pré-lance também poderá participar da sessão e apresentar ofertas durante o leilão.

Na sequência de lances, o valor entre incrementos varia de acordo com a avaliação do veículo:

Valor de avaliação

Incremento mínimo

de R$ 0,01 a R$ 1.000,00

5% sobre o valor de avaliação

de R$ 1.001,00 a R$ 5.000,00

3% sobre o valor de avaliação

de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00

3% sobre o valor de avaliação

de R$ 10.001,00 a R$ 30.000,00

2% sobre o valor de avaliação

a partir de R$ 30.001,00

2% sobre o valor de avaliação

O veículo conservado que não receber proposta igual ou superior ao valor de avaliação será incluído em nova sessão de leilão com valor correspondente a 70% da avaliação inicial. Se novamente não for arrematado, será reclassificado como sucata aproveitável.

Calendário do leilão

1. Veículos conservados e destinados à circulação (116)

Podem participar: pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil.

21/9, às 10h — Abertura para pré-lances

28/9, das 10h às 18h — Sessão pública de leilão

2. Sucatas aproveitáveis (375)

São 126 sucatas aproveitáveis com motor servível e 249 com motor inservível. Podem participar pessoas jurídicas com CNPJ e registro ativo no órgão executivo de trânsito da unidade federativa em que atuam, que exerçam atividade de comércio de peças usadas, além das demais hipóteses previstas no edital.

21/9, às 10h — Abertura para pré-lances

30/9, das 10h às 18h — Sessão pública de leilão

3. Sucatas inservíveis (177)

Podem participar pessoas jurídicas regulares do ramo de reciclagem, siderurgia ou fundição, além das demais hipóteses previstas no edital.

21/9, às 10h — Abertura para pré-lances

2/10, das 10h às 18h — Sessão pública de leilão.

Todos os horários seguem o horário de Brasília (BRT – UTC-3). O prazo da sessão poderá ser prorrogado em até um dia útil, mediante justificativa do leiloeiro oficial e aceite pelo Detran-SP.

Vetos à participação no leilão

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do Governo de São Paulo, são abertos aos interessados que atendam aos requisitos estabelecidos para cada categoria. Por questões de segurança e idoneidade, porém, é vedada a participação de servidores ou empregados públicos do Detran-SP e seus parentes até segundo grau; do leiloeiro, seus parentes até segundo grau e integrantes de sua equipe; de proprietários, sócios ou administradores do pátio onde os veículos estão custodiados, seus parentes até segundo grau e membros de sua equipe; e de pessoas físicas ou jurídicas impedidas de licitar e contratar com a administração.