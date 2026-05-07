Palmeiras entra em fase final para fechar com Barboza e vê Danilo como sonho distante 

Clube está perto de finalizar a contratação do zagueiro, que se apresentará após a Copa do Mundo, enquanto o retorno do meio-campista dificilmente deve acontecer.

Já em movimentações para a janela do meio de ano, o Palmeiras tem interesse em dois jogadores do Botafogo, mas só deve fechar com um deles. Enquanto Alexander Barboza está perto de finalizar sua transferência, Danilo é visto como um sonho distante.

Há quase duas semanas, os clubes chegaram a um acordo pela negociação do zagueiro de 31 anos de idade. O time paulista vai pagar 4 milhões de dólares (R$ 19,7 milhões) aos cariocas e tem as bases do acordo alinhadas.

Embora pareça que a negociação está arrastada, o Palmeiras não vê motivo para preocupação, pois só poderá contar com o jogador na janela de meio de ano, após a Copa do Mundo. O período de registros de novos atletas vai de 20 de julho a 11 de setembro.

A única questão neste momento é que Barboza não pode completar 13 jogos na Série A – ele já tem 10. O Botafogo o deixou fora da última rodada por causa da negociação em curso.

O limite de jogos para transferências é um dos motivos que dificulta a outra negociação entre Verdão e Botafogo, por Danilo.

O meio-campista atuou em 11 partidas e poderia entrar em campo apenas mais uma vez para ter a chance de se transferir para outra equipe da Série A. Peça-chave no time carioca e disputando uma vaga na Copa do Mundo, ele dificilmente será tirado dos jogos, como Barboza.

O Palmeiras mantém contato desde o início do ano pelo retorno do jogador, formado em suas categorias de base. Em todos os momentos, porém, o Botafogo sinalizou que não estava disposto a negociar Danilo no mercado interno.

John Textor, dono da SAF alvinegra e na época no comando, comunicou que não iria vendê-lo ao clube alviverde, em fevereiro. A postura se mantém até agora.

O Botafogo espera por propostas de 40 milhões de euros (R$ 232 milhões) por Danilo após a Copa do Mundo. Um investimento deste tamanho por parte do Palmeiras está fora de cogitação.

Por isso, o cenário mais factível é de uma transferência para o mercado europeu.

Além de Barboza, o Verdão mantém conversas com o estafe de Nino para finalizar sua transferência do Zenit ao término do Campeonato Russo.

As conversas com o ex-defensor do Fluminense já vinham do início do ano e não foram interrompidas pelas tratativas com o defensor botafoguense.

*Com informações do ge