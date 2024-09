Zubeldía desabafa contra a arbitragem após derrota do São Paulo: “Há um autoritarismo” 

“Eu não protesto mais. Estou marcado”, diz o técnico argentino. Principal reclamação é quanto ao cartão amarelo para o capitão Rafinha, único que poderia falar com o juiz.

O técnico Luis Zubeldía fez um desabafo contra a arbitragem depois da derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Fluminense, neste domingo, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva, o argentino criticou o cartão amarelo dado a Rafinha, principalmente por causa da recente orientação de que somente os capitães devem falar com os árbitros em campo.

“Eu não protesto mais. Não vou. Estou marcado. Já disse. Lamentavelmente não posso ajudar meus jogadores nesse sentido. Concordo 100% com o Rafinha. Ele protesta, por mais que seja o capitão, e depois me custa uma mudança (Ferraresi entrou no lugar dele). Não é só o amarelo. Se deixo mais meio tempo, o expulsam. Não é só o equívoco do árbitro, que está claro que é um equívoco. Ele te condiciona com um amarelo para o capitão. Se o Rafinha não pode falar, quem pode falar? Ninguém pode falar. Há um autoritarismo dos árbitros”, falou Zubeldía.

“Viram os que fizeram os do Internacional, que trocaram a faixa de capitão para falar com o árbitro? Eu não vi isso em nenhuma parte do mundo e entendo por que fizeram isso. Porque cada capitão era advertido. Aqui não respeitam nome, trajetória, contexto… Não respeitam nada. Que não respeitem a mim, que sou estrangeiro, treinador, tudo bem. Mas que não respeitam o Lucas, o Rafinha, os capitães das outras equipes… Isso deveria ser revisto. Devem ter mais humildade”, completou.

A reclamação de Rafinha que gerou o cartão amarelo é a mesma de Zubeldía, do lance do gol de Kauã Elias, depois de uma falta cobrada rapidamente pelo Fluminense.

“O capitão deveria falar porque havia confusão. Se o árbitro não apita como vai permitir que o Thiago toque com a mão. Depois voltou a ver as imagens. Se dá vantagem, dá de costas para as jogadas e Thiago coloca a mão. Foi ver ao VAR e não sei o que falta. Não apitou. Como cobrou a falta se estava de costas?”

Zubeldía lamentou também que o time tenha desperdiçado chances fora de casa. Para ele, uma equipe que perde oportunidades como visitante dessa forma está mais longe da vitória: “Para ganhar como visitante, as três ou quatro situações que criamos, temos que converter. A equipe tem feito bons jogos, mas sem dúvida falta contundência, e falo isso geral da equipe… Estão sendo mais contundentes os rivais do que nós. Precisamos ter calma. Em alguns momentos podemos recuperar porque temos jogadores com gols.”

“Assim como em algum momento que não criávamos tantos, mas éramos contundentes com os gols. Tivemos o domínio da bola, territorial, somente faltou o gol. É injusto o resultado, mas falar de justiça no futebol não tem muito sentido. Creio que merecíamos o jogo passado e agora somar pontos. Isso estou certo”, analisou o técnico.

Com esse tropeço, o São Paulo caiu uma posição na tabela de classificação do Brasileirão: agora é o sexto colocado, com 41 pontos, a nove do líder Botafogo.

“O primeiro tempo até os gols foi muito parelho. Creio que o gol foi uma jogada com virtude bárbara do atacante (Kauã Elias). Mas nós estávamos controlando parte do jogo, criamos uma situação com o William pela esquerda. Depois do gol tiveram dois ou três cruzamentos ou iniciativas mais por perdas nossas da bola do que construção deles”, disse.

“No segundo temos nos vimos obrigados a mudar por causa dos cartões amarelos, por duelos individuais porque era uma questão lógica de que se fechariam e buscariam os contra-ataques”, completou.

O São Paulo, agora, tem uma pausa de 11 dias por conta da Data Fifa e só volta a campo no dia 12, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu na ida, por 1 a 0, o Tricolor precisa vencer por dois gols para avançar.

Se vencer por um gol, a decisão da vaga na semifinal será disputada nos pênaltis.

*Com informações do ge

