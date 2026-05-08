MP denuncia homem por homicídio qualificado após linchamento em Rio Preto 

Kilde Ramon foi morto por vizinhos após invadir uma casa e cair sobre um bebê; acusado, conhecido como ‘Popó’, usou uma abraçadeira plástica no pescoço da vítima e está preso preventivamente.

O Ministério Público de São José do Rio Preto/SP denunciou por homicídio qualificado o homem de participar do linchamento que terminou na morte de Kilde Ramon da Silva Brito, em janeiro de 2025. O suspeito, conhecido como “Popó”, está preso preventivamente.

Segundo a investigação, Kilde estava em surto e andava nu pelas ruas do bairro quando invadiu uma residência e caiu sobre um bebê recém-nascido, que não se feriu.

A mãe da criança gritou por socorro, e vizinhos arrastaram Kilde para a rua, onde ele foi agredido por um grupo de pessoas até a chegada da Polícia Militar.

As investigações da Polícia Civil, baseadas em imagens de câmeras de segurança e laudos periciais, apontaram a participação do acusado no crime.

Segundo a polícia, “Popó” usou uma abraçadeira de plástico (conhecida como “enforca-gato”) para estrangular a vítima, chegando a arrastá-la pelo pescoço. Ele também teria desferido vários socos na cabeça de Kilde.

Ainda segundo o laudo pericial, a causa da morte foi politraumatismo craniano e asfixia mecânica.

O suspeito foi preso preventivamente logo após o crime e indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado. Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que formalizou a denúncia à Justiça.

Com isso, o processo deixa a fase de investigação e passa a tramitar como ação penal, na qual o acusado será julgado.

*Com informações do g1