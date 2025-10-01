Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira nesta quarta-feira 

Comandante chamará jogadores para amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 do mês que vem.

O técnico Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira mais uma vez nesta quarta-feira (1º.out), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro/RJ. A CBF anunciou que o comandante divulgará os jogadores que participarão dos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 do próximo mês.

O duelo contra os sul-coreanos será às 8h (horário de Brasília) do dia 10, enquanto a partida com o Japão será às 7h30 no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é similar ao que a Seleção cumpriu nos meses que antecederam a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

As últimas vezes em que o Brasil entrou em campo contra essas seleções foram em 2022. Em um amistoso de junho, a Seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1 a 0, com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, em dezembro daquele ano, com a goleada de 4 a 1 e gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Paquetá.