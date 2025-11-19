Solidariedade: Rafael Chain comemora 90 anos com doação para a Santa Casa de Votuporanga

Rafael Chain trocou os presentes tradicionais por doações via PIX para a Santa Casa de Votuporanga; gesto rendeu R$ 8.220 ao Hospital.

Com o coração cheio de gratidão e cercado por familiares e amigos, Rafael Chain celebrou seus 90 anos juntamente com a esposa Marialda e os filhos Marco Túlio e Ana Cíntia Chain de uma forma especial: trocou os presentes tradicionais por doações via PIX para a Santa Casa de Votuporanga. O gesto rendeu R$ 8.220 ao Hospital — um ato simples, porém repleto de significado, que reflete uma vida inteira dedicada à generosidade.

No último sábado (15/11), Rafael, acompanhado de seu filho Marco Túlio esteve na Santa Casa para entregar oficialmente o valor arrecadado. A família foi recebida pelo provedor Amaro Rodero e pelo gestor estratégico administrativo, Ângelo Jabur Bimbato, que acolheram a todos com carinho e apresentaram o trabalho que vem sendo realizado pela Instituição.

Para o provedor Amaro, o momento foi marcante. “Agradecemos ao seu Rafael e a toda a família Chain, que sempre foi muito amiga e solidária com a Santa Casa. É uma alegria receber essa doação e celebrar, ao mesmo tempo, uma vida tão bonita e generosa. Esse gesto nos emociona e reafirma o quanto essa família faz parte da história do nosso Hospital”, destacou.

Marco Túlio conta que a ideia nasceu naturalmente, inspirada por outras ações que a família já havia realizado: “Nas festas anteriores, fizemos campanhas de arrecadação de cestas básicas. Dessa vez, surgiu a ideia de pedir doações pelo PIX. Meu pai ficou muito emocionado com a visita ao Hospital. Viu de perto onde as verbas estão sendo aplicadas e reencontrou amigos que são gestores e que sempre colaboraram com a Santa Casa. Foi muito gratificante.”

A celebração dos 90 anos de Rafael Chain ultrapassou o simbolismo da festa e se transformou em um verdadeiro ato de amor ao próximo — gesto apoiado de perto pela esposa, Marialda, e pelos filhos Marco Túlio e Ana Cíntia. Um presente que permanece, toca vidas e faz diferença para toda a comunidade atendida pela Santa Casa de Votuporanga. Gestos assim inspiram, fortalecem e mostram que solidariedade também é uma forma de celebrar a vida.