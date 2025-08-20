Encontro de Organizações da Sociedade Civil fortalece ações de convivência e vínculos comunitários em Votuporanga

A Secretaria de Assistência Social reuniu Organizações da Sociedade Civil para compartilhar experiências e planejar estratégias conjuntas na Proteção Social Básica.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, promoveu na última sexta-feira (15.ago), na Associação Beneficente Irmã Elvira, um encontro de Organizações da Sociedade Civil na Proteção Social Básica.

O objetivo da iniciativa, foi articular ações, compartilhar boas práticas e ampliar o impacto social nos territórios de atendimento com foco no fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Na ocasião, foram discutidos temas como fortalecer parcerias entre OSCs e a rede pública de assistência social; planejar ações conjuntas que promovam vínculos familiares e comunitários e trocar experiências e boas práticas sobre metodologias, oficinas e dinâmicas que gerem pertencimento e empoderamento.

Esses encontros são realizados periodicamente em diferentes locais do município. Nesta edição, participaram as Organizações da Sociedade Civil do Lar Beneficente Celina e Associação Beneficente Irmã Elvira.

Meire Regina de Azevedo, secretária da Pasta, destacou a relevância da iniciativa. “O trabalho conjunto entre o poder público e as entidades é fundamental para fortalecer vínculos familiares e comunitários. Esse diálogo nos permite avançar em estratégias que promovam inclusão, pertencimento e oportunidades para quem mais precisa.”

A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre o poder público e as entidades da sociedade civil, fortalecendo a rede de apoio e garantindo maior qualidade no atendimento às famílias e comunidades.