Entenda como a queda do Cloudflare derrubou parte da internet nesta terça-feira

Instabilidade afeta plataformas populares e expõe dependência global de serviços que protegem e organizam o tráfego digital.

A queda do Cloudflare na manhã desta terça-feira (18.nov) provocou uma onda de instabilidades que atinge alguns dos maiores serviços da internet. Plataformas como X (antigo Twitter), ChatGPT, Amazon, Canva e até sites de monitoramento, como o DownDetector, ficaram indisponíveis ou apresentaram mensagens de erro durante boa parte da manhã.

O problema, reconhecido pela própria empresa em sua página global de status, gerou efeitos em escala mundial.

O que é o Cloudflare

Cloudflare é uma empresa de infraestrutura digital responsável por proteger e gerenciar o tráfego de mais de 24 milhões de sites. Seu principal serviço funciona como uma espécie de “escudo”, filtrando ataques cibernéticos, distribuindo conteúdo de forma inteligente e garantindo que páginas fiquem acessíveis mesmo diante de picos inesperados de acessos.

Em muitos casos, quando um site “cai”, na verdade é o Cloudflare, e não o endereço original, que enfrenta falhas.

Problemas nesta terça-feira

De acordo com relatos compilados pelo DownDetector, os problemas começaram por volta de 8h50, no horário de Brasília. Paradoxalmente, o próprio DownDetector chegou a sair do ar, indicando que a instabilidade atingia sistemas fundamentais do ecossistema digital.