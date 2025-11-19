Lula diz que eleições de 2026 serão limpas e sem “chororô” 

Sem citar Bolsonaro nominalmente, presidente afirmou que “aquelas tranqueiras” jamais voltarão a governar o país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (18.nov) que as eleições de 2018 serão limpas e “democráticas”. Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por participar de um plano de golpe de Estado, o petista disse que “aquelas tranqueiras que governaram” o Brasil não voltarão ao poder.

“Vai ter eleições limpas, democráticas, todo mundo vai participar, não vai ter guarda rodoviário proibindo eleitor de votar, não vai ter denúncia de urna falsa. A democracia é assim: disputa quem quer, ganha quem pode […] Nada de chororô”, disse.

A declaração de Lula se deu durante cerimônia que inaugurava uma ponte que liga o Estado do Pará ao Tocantins, em São Geraldo do Araguaia.

Embora não tenha citado ninguém nominalmente, a fala do petista é referente a diversos episódios que aconteceram durante a disputa eleitoral de 2022.

Um deles foram as operações realizadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em transportes públicos na região Nordeste, no dia do 2º turno. As operações teriam atrasado a locomoção dos eleitores.

Segundo a Polícia Federal, mais de 2.000 ônibus foram parados para evitar que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação. A estratégia foi incluída pela PGR (Procuradoria Geral da República) na denúncia sobre o plano de golpe de Estado, que tinha o objetivo de manter Bolsonaro à frente do Planalto.

Outro episódio citado na fala de Lula foi a suposta denúncia que questionava o funcionamento das urnas eletrônicas. À época, o PL (Partido Liberal) – sigla de Bolsonaro – apresentou uma auditoria que falava no “mau funcionamento” dos dispositivos.

*Com informações da CNN Brasil